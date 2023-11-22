Глава Пентагону відкрив засідання "Рамштайну": закликав до посилення ППО України

У віртуальному форматі розпочалося 17-те засідання Контактної групи з питань оборони України за участі близько 50 країн.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Засідання відкрив міністр оборони США Ллойд Остін, який на початку цього тижня відвідав Україну.

За його словами, і Україна, і Ізраїль стикаються з невблаганними ворогами, які прагнуть їх знищити.

"І ми бачимо, що Іран підживлює конфлікт і в Газі, і в Україні, озброюючи ХАМАС і Путіна. Підтримка Іраном Кремля і ХАМАС шкодить Україні, стабільності на Близькому Сході і міжнародному порядку, заснованому на правилах" – заявив Остін, наголосивши, що Сполучені Штати цілком здатні продовжувати рішучу підтримку України одночасно з допомогою Ізраїлю.

"Тож, оскільки Україна стикається з черговою зимою війни, я закликаю цю групу надати Україні засоби протиповітряної оборони для захисту її народу", – сказав глава Пентагону.

Він зазначив, що за кілька днів до його візиту до Києва путінські війська розпочали новий шквал ракетних ударів по Києву та інших частинах України, намагаючись пошкодити українську енергосистему.

"Але я як ніколи впевнений, що український народ залишиться стійким перед обличчям труднощів. Тому що він бореться за свої домівки, за свої сім'ї і за своє майбутнє.

Докладаючи всіх зусиль для підтримки нашого партнера, ми повинні творчо підходити до того, як ми можемо продовжувати задовольняти потреби України. Сполучені Штати залишаються відданими своїй справі", – запевнив Остін.

Раніше у Міністерстві оборони США заперечили повідомлення про те, що з початку війни Ізраїлю проти ХАМАС поставки необхідних Україні боєприпасів стандарту НАТО впали на 30 відсотків.

Як повідомлялося, 20 листопада, Київ відвідав глава Пентагону Ллойд Остін. Він оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на суму 100 мільйонів доларів, куди увійшли артилерійські снаряди і додаткова система HIMARS.

Остін запевнив, що його відомство продовжить працювати для ухвалення додаткового фінансування оборонних та інших потреб Києва у Конгресі США.