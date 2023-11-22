Глава Пентагона открыл заседание "Рамштайн": призвал к усилению ПВО Украины

В среду, 22 ноября, в виртуальном формате началось 17-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины с участием около 50 стран.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Заседание открыл министр обороны США Ллойд Остин, который в начале этой недели посетил Украину.

По его словам, и Украина, и Израиль сталкиваются с неумолимыми врагами, которые стремятся их уничтожить.

"И мы видим, что Иран подпитывает конфликт и в Газе, и в Украине, вооружая ХАМАС и Путина. Поддержка Ираном Кремля и ХАМАС вредит Украине, стабильности на Ближнем Востоке и международному порядку, основанному на правилах", – заявил Остин, подчеркнув, что Соединенные Штаты вполне способны продолжать решительную поддержку Украины одновременно с помощью Израиля.

"Поэтому, поскольку Украина сталкивается с очередной зимой войны, я призываю эту группу предоставить Украине средства противовоздушной обороны для защиты ее народа", – сказал глава Пентагона.

Он отметил, что за несколько дней до его визита в Киев путинские войска начали новый шквал ракетных ударов по Киеву и другим частям Украины, пытаясь повредить украинскую энергосистему.

"Но я как никогда уверен, что украинский народ останется стойким перед лицом трудностей. Потому что он борется за свои дома, за свои семьи и за свое будущее.

Прилагая все усилия для поддержки нашего партнера, мы должны творчески подходить к тому, как мы можем продолжать удовлетворять потребности Украины. Соединенные Штаты остаются преданными своему делу", – заверил Остин.

Ранее в Министерстве обороны США опровергли сообщения о том, что с начала войны Израиля против ХАМАС поставки необходимых Украине боеприпасов стандарта НАТО упали на 30 процентов.

Как сообщалось, 20 ноября, Киев посетил глава Пентагона Ллойд Остин. Он объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму 100 миллионов долларов, куда вошли артиллерийские снаряды и дополнительная система HIMARS.

Остин заверил, что его ведомство продолжит работать для принятия дополнительного финансирования оборонных и других потребностей Киева в Конгрессе США.