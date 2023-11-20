Остін: Пентагон працюватиме з Конгресом для схвалення додаткового фінансування для України

Міністр оборони США Ллойд Остін вважає, що у Конгресі зберігається двопартійна підтримка України, і його відомство продовжить працювати для ухвалення додаткового фінансування оборонних та інших потреб Києва.

Про це Остін сказав на пресконференції в понеділок під час візиту до Києва, повідомляє "Європейська правда".

"Я й далі спостерігаю двопартійну підтримку в обох палатах Конгресу, і я знаю, що є деякі речі, над якими нам потрібно продовжувати працювати, щоб отримати схвалення додаткового запиту, і ми будемо продовжувати працювати з Конгресом над цим", – сказав голова Пентагону.

Остін визнав, що деякі члени Конгресу "мають слушні запитання" стосовно підтримки України, "на які ми відповімо".

"Те, що тут (в Україні. – Ред.) відбувається, має значення не лише для України, але й для всього світу. Йдеться про міжнародний порядок, заснований на правилах. Йдеться про те, щоб не жити у світі, де диктатор може одного дня прокинутися і вирішити анексувати власність свого мирного сусіда", – пояснив він.

Під час візиту до Києва Ллойд Остін оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на суму 100 мільйонів доларів, куди увійшли артилеріські снаряди і додаткова система HIMARS.

Як відомо, адміністрація Джо Байдена все ще має близько п’яти мільярдів доларів із затвердженого минулого року Конгресом бюджету на надання військової допомоги з американських запасів.

Байден намагається переконати Конгрес США підтримати допомогу як Україні, так і Ізраїлю, і затвердити новий пакет допомоги обсягом 106 мільярдів доларів, що містить понад 61 мільярд доларів фінансування для України.

Лідери Конгресу США сподіваються до Різдва мобілізувати голоси для додаткової військової допомоги для України та Ізраїлю, а також для вдосконалення імміграційної системи.