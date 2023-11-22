Захарова не розуміє, навіщо у Фінляндії показувати спалений російський танк

Речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова на брифінгу в середу заявила, що не розуміє, навіщо у Гельсінкі експонується знищений під час повномасштабного російського вторгнення в Україну російський танк Т-72.

Слова Захарової цитує пропагандистське агентство ТАСС, повідомляє "Європейська правда".

Речниця російського МЗС назвала експонування спаленого російського танка Т-72 на площі в Гельсінкі "недоречним".

"Навіщо Фінляндії брати участь у подібних акціях, мені здається, ніхто пояснити не може", – додала вона.

Фото: Pekka Koli / Yle

Захарова підтвердила, що російське посольство у Гельсінкі надіслало до МЗС Фінляндії ноту протесту, назвавши акцію "блюзнірською" і такою, що "розпалює ненависть до Росії".

Російський танк Т-72, знищений під Києвом у березні 2022 року, доставили до Фінляндії двома проукраїнськими організаціями з Естонії, де він уже виставлявся у військовому музеї. Його можна буде побачити на площі в Гельсінкі до 7 грудня.

Деякі росіяни, які живуть у Фінляндії, приносили до танка квіти і свічки "на згадку про загиблих російських солдатів".

Нагадаємо, підбиті російські танки раніше виставляли також перед посольствами Росії у Ризі та в Берліні.