Підбитий в Україні російський танк виставили у центрі Таллінна

На Площі Свободи у центрі Таллінна виставили підбитий в Україні російський танк, він залишатиметься там близько тижня.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє ERR.

У Міноборони Естонії розповіли, що це Т-72, знищений силами оборони України у березні 2022 року. "Цей танк - символ варварського вторгнення Росії. А також він демонструє, що агресору можна завдати поразки. Давайте допоможемо Україні захищати свободу", - зазначають в оголошенні.

This is a Russian tank T-72 that was destroyed by Ukrainian 🇺🇦 defenders in March 2022. It will be exhibited in #Estonia.



This tank is a symbol of Russia's brutal invasion. It also shows that the aggressor can be defeated. Let's help Ukraine defend freedom. #StandWithUkraine pic.twitter.com/jwnV2XXwpE