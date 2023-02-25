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Підбитий в Україні російський танк виставили у центрі Таллінна

фото, відео
Субота, 25 лютого 2023, 16:54

На Площі Свободи у центрі Таллінна виставили підбитий в Україні російський танк, він залишатиметься там близько тижня.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє ERR. 

У Міноборони Естонії розповіли, що це Т-72, знищений силами оборони України у березні 2022 року. "Цей танк - символ варварського вторгнення Росії. А також він демонструє, що агресору можна завдати поразки. Давайте допоможемо Україні захищати свободу", - зазначають в оголошенні. 

Суспільний мовник пише, що експонат вже привернув увагу великої кількості людей. 

До 2 березня танк стоятиме на Площі Свободи, далі його повезуть в інші естонські міста і врешті - у військовий музей Viimsi.

 

Нагадаємо, підбиті російські танки виставили також перед посольствами Росії у Ризі та в Берліні.

Міністерство оборони України раніше повідомляло, що до річниці великої війни підбиті російські танки виставлять як експонати у чотирьох країнах ЄС. 

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Естонія Війна з РФ

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