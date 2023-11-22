Захарова не понимает, зачем в Финляндии показывать сожженный российский танк

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова на брифинге в среду заявила, что не понимает, зачем в Хельсинки экспонируется уничтоженный во время полномасштабного российского вторжения в Украину российский танк Т-72.

Слова Захаровой цитирует пропагандистское агентство ТАСС, сообщает "Европейская правда".

Пресс-секретарь российского МИД назвала экспонирование сожженного российского танка Т-72 на площади в Хельсинки "неуместным".

"Зачем Финляндии участвовать в подобных акциях, мне кажется, никто объяснить не может", – добавила она.

ФОТО: PEKKA KOLI / YLE

Захарова подтвердила, что российское посольство в Хельсинки направило в МИД Финляндии ноту протеста, назвав акцию "кощунственной" и "разжигающей ненависть к России".

Российский танк Т-72, уничтоженный под Киевом в марте 2022 года, доставили в Финляндию двумя проукраинскими организациями из Эстонии, где он уже выставлялся в военном музее. Его можно будет увидеть на площади в Хельсинки до 7 декабря.

Некоторые россияне, которые живут в Финляндии, приносили к танку цветы и свечи "в память о погибших российских солдатах".

Напомним, подбитые российские танки ранее выставляли также перед посольствами России в Риге и в Берлине.