Прем'єр Албанії закликав до збільшення кількості військ НАТО в Косові

Прем'єр-міністр Албанії Еді Рама в середу закликав НАТО ще більше посилити свої війська в Косові і убезпечити кордони країни з Сербією, попередивши, що нещодавнє етнічне насильство в Косові потенційно може спровокувати більш масштабний балканський конфлікт.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

Кордон Косова з Сербією "вийшов з-під контролю", сказав Рама після неформальної зустрічі західнобалканських членів НАТО в Північній Македонії.

Він сказав, що кордон використовується для багатьох видів незаконної діяльності, включаючи контрабанду наркотиків і зброї та проникнення ультранаціоналістів, що може призвести до "великих заворушень" в регіоні.

Косово, де більшість населення складають етнічні албанці, є колишньою сербською провінцією, яка проголосила незалежність.

Напруженість залишається високою, насильство спалахувало двічі за останні місяці, і західні країни побоюються, що Росія може спробувати розпалити конфлікт на Балканах, щоб відвернути увагу від війни в Україні.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, який був присутній на зустрічі в столиці Північної Македонії Скоп'є, після переговорів у середу наполягав, що НАТО не бачить військової загрози для своїх союзників на Західних Балканах.

"Але ми бачимо зростання напруженості, особливо в Косово", – сказав Столтенберг.

Він повідомив, що НАТО посилила свою військову присутність у Косові, встановлену після бомбардувань Сербії в 1999 році, приблизно на 1000 додаткових військовослужбовців і більш важке озброєння.

"Ми, звичайно, обережні. Ми уважно стежимо за ситуацією і, безумовно, зробимо все необхідне для захисту і оборони наших союзників", – сказав Столтенберг.

Під час візиту до Косова в понеділок Столтенберг заявив, що НАТО розглядає можливість розгортання там додаткових миротворчих сил. У вівторок у Белграді він заявив, що нещодавні спалахи насильства в Косові є неприйнятними і винні мають бути притягнуті до відповідальності.

У переговорах у середу в Скоп'є взяли участь Рама, прем'єр-міністри Північної Македонії і Чорногорії Димитар Ковачевський і Мілойко Спаїч, а також президент Хорватії Зоран Міланович.

У вересні на півночі Косова стались сутички зі стріляниною з боку озброєних невідомих людей, внаслідок яких загинув косовський поліцейський. Приштина стверджує, що невідомі діяли за вказівкою Сербії, маючи намір дестабілізувати ситуацію в регіоні.

Для Косова є проблемним питання надання окремого статусу північним муніципалітетам, населеним переважно сербами, в чому воно вбачає загрозу здійснення тиску з боку Белграда. Сербія ж не визнає незалежності Косова й називає його автономним краєм у своєму складі.