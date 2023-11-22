Премьер Албании призвал к увеличению количества войск НАТО в Косово

Премьер-министр Албании Эди Рама в среду призвал НАТО еще больше усилить свои войска в Косово и обезопасить границы страны с Сербией, предупредив, что недавнее этническое насилие в Косово потенциально может спровоцировать более масштабный балканский конфликт.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.

Граница Косово с Сербией "вышла из-под контроля", сказал Рама после неформальной встречи западнобалканских членов НАТО в Северной Македонии.

Он сказал, что граница используется для многих видов незаконной деятельности, включая контрабанду наркотиков и оружия и проникновение ультранационалистов, что может привести к "большим беспорядкам" в регионе.

Косово, где большинство населения составляют этнические албанцы, является бывшей сербской провинцией, которая провозгласила независимость.

Напряженность остается высокой, насилие вспыхивало дважды за последние месяцы, и западные страны опасаются, что Россия может попытаться разжечь конфликт на Балканах, чтобы отвлечь внимание от войны в Украине.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который присутствовал на встрече в столице Северной Македонии Скопье, после переговоров в среду настаивал, что НАТО не видит военной угрозы для своих союзников на Западных Балканах.

"Но мы видим рост напряженности, особенно в Косово", – сказал Столтенберг.

Он сообщил, что НАТО усилила свое военное присутствие в Косово, установленное после бомбардировок Сербии в 1999 году, примерно на 1000 дополнительных военнослужащих и более тяжелое вооружение.

"Мы, конечно, осторожны. Мы внимательно следим за ситуацией и, безусловно, сделаем все необходимое для защиты и обороны наших союзников", – сказал Столтенберг.

Во время визита в Косово в понедельник Столтенберг заявил, что НАТО рассматривает возможность развертывания там дополнительных миротворческих сил. Во вторник в Белграде он заявил, что недавние вспышки насилия в Косово являются неприемлемыми и виновные должны быть привлечены к ответственности.

В переговорах в среду в Скопье приняли участие Рама, премьер-министры Северной Македонии и Черногории Димитар Ковачевский и Милойко Спаич, а также президент Хорватии Зоран Миланович.

В сентябре на севере Косово произошли столкновения со стрельбой со стороны вооруженных неизвестных людей, в результате которых погиб косовский полицейский. Приштина утверждает, что неизвестные действовали по указанию Сербии, намереваясь дестабилизировать ситуацию в регионе.

Для Косово является проблемным вопрос предоставления отдельного статуса северным муниципалитетам, населенным преимущественно сербами, в чем оно видит угрозу осуществления давления со стороны Белграда. Сербия же не признает независимость Косово и называет его автономным краем в своем составе.