Косово каже, що поведінка Сербії нагадує дії Росії, яка вторглась в Україну

Поведінка Сербії щодо Косова нагадує поведінку Росії щодо України перед її вторгненням, заявила офіційна Приштина.

З такою заявою виступила міністерка закордонних справ Косова Доніка Гервалла-Шварц в ефірі Deutschlandfunk, пише "Європейська правда".

Її попередження пролунало після того, як у п'ятницю Сполучені Штати заявили, що спостерігають за тривожним нарощуванням сербського військового контингенту вздовж косовського кордону, що дестабілізує ситуацію в регіоні, а НАТО повідомив, що санкціонує введення додаткових миротворчих сил до Косова.

"За останні роки ніколи не було такої концентрації військ… Озброєння, яке вони там мають, танки – це викликає у нас погане відчуття, тому що ми не знаємо, як відреагує міжнародне співтовариство", – сказала міністерка.

За її словами, йдеться не лише про концентрацію військ, але й про риторику Сербії та її "методи", що нагадують поведінку Росії щодо України.

"Два з половиною роки ми попереджаємо про ескалацію, а особливо з початком війни в Україні ми попереджаємо ще нагальніше, тому що, мало того, що війська стягуються до кордону, так ще й всі схеми однакові. Мова, вибір слів, методи – все схоже на те, як Путін поводиться в Україні", – заявила Гервалла-Шварц.

"Ось чому ще важливіше зробити необхідні кроки", – сказала вона.

Президент Сербії Александар Вучич заявив минулого тижня, що не має наміру віддавати наказ своїм військам перетинати кордон з Косовом, оскільки ескалація конфлікту зашкодить прагненню Белграда приєднатися до ЄС.

На цьому тлі у Приштині заявили, що Сербія мала конкретний план анексії північних муніципалітетів Косова, де переважають етнічні серби.

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