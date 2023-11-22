ЗМІ дізнались, що партія влади Польщі може змінити назву для покращення рейтингу

Партія влади Польщі "Право і справедливість" обговорює ребрендинг, включно зі зміною назви, на тлі невдалого виступу на парламентських виборах у жовтні й спроб покращити рейтинги на прийдешніх виборах.

Про це стало відомо порталу gazeta.pl, повідомляє "Європейська правда".

За інформацією видання, голова ПіС Ярослав Качинський на закритій зустрічі представників партії повідомив про готовність піти на ребрендинг, "якщо це допоможе" політсилі.

"Це вже обговорюється, але без поспіху. Рішення буде ухвалене, але це може бути на початку наступного року", – сказав член "Права і спрведливості" на умовах анонімності.

"Право і справедливість" не змінювало назви з 2001 року, а нинішній логотип затвердило ще у 2005-му. За інформацією джерел gazeta.pl, ребрендинг партії усередині ПіС подають як її "переродження".

У матеріалі йдеться, що такий крок може бути пов'язаний із майбутніми місцевими виборами та виборами до Європейського парламенту в 2024 році.

"Кандидати, навіть якщо вони мають партійні симпатії, дуже часто балотуються під місцевим, власним прапором, а не партійним, оскільки це може відштовхнути поміркованих виборців. Для кандидатів від ПіС, особливо у великих містах, партійна символіка стає все більшим тягарем", – пише gazeta.pl.

Нещодавно речник уряду Польщі Пьотр Мюллер заявив, що в разі відходу багаторічного голови партії влади "Право і справедливість" Ярослава Качинського їй загрожує "розпад".

Нагадаємо, у жовтні в Польщі відбулись парламентські вибори, за результатами яких ПіС має відносну більшість, недостатню для формування нового уряду.

Детально про зміну влади у Польщі – у відеоблозі "ЄвроПравди", а також у статті Дональд Туск іде на ротацію: як буде змінюватися влада у Польщі після відставки уряду ПіС.