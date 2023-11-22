СМИ узнали, что партия власти Польши может изменить название для улучшения рейтинга

Партия власти Польши "Право и справедливость" обсуждает ребрендинг, включая смену названия, на фоне неудачного выступления на парламентских выборах в октябре и попыток улучшить рейтинги на грядущих выборах.

Об этом стало известно порталу gazeta.pl, сообщает "Европейская правда".

По информации издания, председатель ПиС Ярослав Качиньский на закрытой встрече представителей партии сообщил о готовности пойти на ребрендинг, "если это поможет" политсиле.

"Это уже обсуждается, но без спешки. Решение будет принято, но это может быть в начале следующего года", – сказал член "Права и спрведливости" на условиях анонимности.

"Право и справедливость" не меняло названия с 2001 года, а нынешний логотип утвердило еще в 2005-м. По информации источников gazeta.pl, ребрендинг партии внутри ПиС подают как ее "перерождение".

В материале говорится, что такой шаг может быть связан с предстоящими местными выборами и выборами в Европейский парламент в 2024 году.

"Кандидаты, даже если они имеют партийные симпатии, очень часто баллотируются под местным, собственным флагом, а не партийным, поскольку это может оттолкнуть умеренных избирателей. Для кандидатов от ПиС, особенно в крупных городах, партийная символика становится все большим бременем", – пишет gazeta.pl.

Недавно представитель правительства Польши Петр Мюллер заявил, что в случае ухода многолетнего председателя партии власти "Право и справедливость" Ярослава Качиньского ей грозит "распад".

Напомним, в октябре в Польше состоялись парламентские выборы, по результатам которых ПиС имеет относительное большинство, недостаточное для формирования нового правительства.

Подробно на эту тему – в видеоблоге "ЕвроПравды", а также в статье Дональд Туск идет на ротацию: как будет меняться власть в Польше после отставки правительства ПиС.