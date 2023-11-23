Європейський Союз завершує підготовку рішення про виділення Угорщині майже 1 мільярда євро з фондів ЄС в той час, як прем'єр-міністр Віктор Орбан погрожує зірвати допомогу Україні та її наближення до Євросоюзу.

Про це повідомило агентство Bloomberg з посиланням на джерела, пише "Європейська правда".

Європейська комісія завершує оцінку зміненого плану відновлення Угорщини після пандемії, повідомили джерела, знайомі з цим питанням.

Щойно міністри фінансів ЄС схвалять очікуване рішення, угорський уряд зможе отримати доступ до 20% від додаткових 3,9 млрд євро кредитів і 700 млн євро грантів, необхідних для фінансування розділу REPowerEU, зазначили співрозмовники на умовах анонімності. Сума виділених коштів, ймовірно, складе 920 мільйонів євро.

У той самий час розблокування значно більшої частини заморожених Євросоюзом коштів залежить від виконання інших умов, які охоплюють судову реформу, боротьбу з корупцією та посилення систем аудиту і контролю.

Рішення Єврокомісії схвалити виділення частини коштів було ухвалене на тлі тривалої суперечки щодо відступу Угорщини від демократичних стандартів. Минулого року ЄС призупинив фінансування для Будапешта на суму понад 30 мільярдів доларів через проблеми з верховенством права і корупцією. Орбану необхідні ці кошти після тривалої рецесії і бюджетної кризи.

Близько 13 мільярдів євро з коштів, заблокованих через занепокоєння щодо незалежності суддів, ще можуть бути розблоковані до кінця року, зазначили джерела. Єврокомісія та угорський уряд обговорюють деталі та імплементацію судової реформи, схваленої на початку цього року.

Протягом останніх тижнів угорські посадовці вказували, що їхня підтримка нової допомоги ЄС для України може бути обумовлена тим, що Єврокомісія виділить кошти на відновлення.

Раніше цього тижня Орбан надіслав лист президенту Європейської ради Шарлю Мішелю з вимогою "термінового" обговорення і закликав інших лідерів ЄС переглянути програми допомоги Україні та режим санкцій проти Росії.

Нещодавно на з’їзді своєї партії "Фідес" Орбан повторив, що вважає помилкою відкриття переговорів про вступ України до Європейського Союзу, поки вона до цього "не готова".

Угорський уряд також оголосив про "консультації" з населенням, основним питанням яких буде підтримка членства України в ЄС.