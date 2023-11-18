Орбан пообіцяв "виправити помилку" з відкриттям переговорів про вступ України до ЄС

Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан на з’їзді своєї партії "Фідес" у суботу повторив, що вважає помилкою відкриття переговорів про вступ України до Європейського Союзу, поки вона до цього "не готова".

Текст промови Орбана опублікувало угорське провладне видання Magyar Hirlap, повідомляє "Європейська правда".

Частина промови прем’єра Угорщини була присвячена баченню Європейського Союзу, де, на його думку, в найближчі місяці будуть "серйозні політичні баталії". Серед них він згадав обговорення змін до бюджету й "виправлення помилкової обіцянки Україні розпочати переговори" про вступ із ЄС, "оскільки Україна зараз перебуває на відстані світлових років від Європейського Союзу".

"Ми чинимо опір махінаціям брюссельських бюрократів, ми чинимо опір навалі мігрантів, ми чинимо опір гендерній пропаганді, ми чинимо опір ілюзіям війни, ми чинимо опір непідготовленому членству України в ЄС, ми чинимо опір "зеленим" ідеологіям, які все частіше демонструють ознаки комунізму і навіть якобінства", – заявляв Орбан.

Він також заявив, що Угорщина повинна не виходити з Євросоюзу, а змінювати його, бо без "радикальних змін" ЄС, на думку Орбана, "просто розвалиться".

"Ми не хочемо, щоб Європа і Угорщина перетворилися на музей просто неба", – додав він.

Останнім часом Угорщина активізувала свої погрози заблокувати початок переговорів про вступ України до ЄС через нібито утиски прав угорськомовної меншини в Україні.

Угорський уряд також оголосив про "консультації" з населенням, основним питанням яких буде підтримка членства України в ЄС.

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