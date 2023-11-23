У Польщі назвали винного у провокуванні кризи довкола українського зерна

Найвищий контрольний орган Польщі заявив, що дії польського Міністерства сільського господарства, пов'язані зі збільшенням імпорту українських зернових, були запізнілими, не підкріпленими відповідним аналізом і неефективними для польського аграрного ринку.

Польська Верховна палата контролю (NIK) представила звіт про неконтрольований приплив зерна та ріпаку до Польщі з України, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF FM.

Безпосередньою причиною кризи називають заяву попереднього міністра сільського господарства Генрика Ковальчика, який закликав фермерів зберігати зерно, оскільки наприкінці року воно начебто буде дорожчим. За даними NIK, ця заява не була підкріплена жодним аналізом.

Міністерство також не провело жодного аналізу ризику, який війна в Україні становить для ринку. "Воно запізно вжило заходів для захисту внутрішнього ринку. Крім того, воно не контролювало надходження неякісного зерна", – сказав директор NIK Міхал Єнджейчик.

"Майже 230 000 тонн зерна і ріпаку було ввезено з України до Польщі для технічних цілей, а міністр сільського господарства і розвитку села навіть не знав про суб'єктів, які беруть участь у цій процедурі", – сказав Єнджейчик.

Інспектори також розкритикували діяльність митних органів. Наприклад, вони виявили, що супровід зернових вантажів співробітниками митниці є дорогим і неефективним, а рішення про нього було прийнято лише заради медіаефекту.

Як відомо, у вересні 2023 року Єврокомісія скасувала обмеження на імпорт української сільгосппродукції до п’яти східних країн ЄС, яку запровадили через скарги місцевих фермерів. Але три держави – Польща, Словаччина та Угорщина – у відповідь оголосили про односторонні обмеження на український імпорт.

Це спонукало Україну подати скаргу проти цих трьох країн до Світової організації торгівлі.

Болгарія, Польща, Угорщина, Словаччина та Румунія у листопаді закликали Європейську комісію продовжити фінансову підтримку фермерів, які постраждали від імпорту українського зерна, протягом усього 2024 року.