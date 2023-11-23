В Польше назвали виновного в провоцировании кризиса вокруг украинского зерна

Высший контрольный орган Польши заявил, что действия польского Министерства сельского хозяйства, связанные с увеличением импорта украинских зерновых, были запоздалыми, не подкрепленными соответствующим анализом и неэффективными для польского аграрного рынка.

Польская Верховная палата контроля (NIK) представила отчет о неконтролируемом притоке зерна и рапса в Польшу из Украины, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM.

Непосредственной причиной кризиса называют заявление предыдущего министра сельского хозяйства Генрика Ковальчика, который призвал фермеров хранить зерно, поскольку в конце года оно якобы будет дороже. По данным NIK, это заявление не было подкреплено никаким анализом.

Министерство также не провело никакого анализа риска, который война в Украине представляет для рынка. "Оно поздно приняло меры для защиты внутреннего рынка. Кроме того, оно не контролировало поступление некачественного зерна", – сказал директор NIK Михал Енджейчик.

"Почти 230 000 тонн зерна и рапса было ввезено из Украины в Польшу для технических целей, а министр сельского хозяйства и развития села даже не знал о субъектах, участвующих в этой процедуре", – сказал Енджейчик.

Инспекторы раскритиковали и деятельность таможенных органов. Например, они обнаружили, что сопровождение зерновых грузов сотрудниками таможни является дорогим и неэффективным, а решение о нем было принято лишь ради медиа-эффекта.

Как известно, в сентябре 2023 года Еврокомиссия отменила ограничения на импорт украинской сельхозпродукции в пять восточных стран ЕС, которую ввели из-за жалоб местных фермеров. Но три государства – Польша, Словакия и Венгрия – в ответ объявили об односторонних ограничениях на украинский импорт.

Это побудило Украину подать жалобу против этих трех стран во Всемирную торговую организацию.

Болгария, Польша, Венгрия, Словакия и Румыния в ноябре призвали Европейскую комиссию продолжить финансовую поддержку фермеров, пострадавших от импорта украинского зерна, в течение всего 2024 года.