Депутат від блоку Туска підтримав блокаду кордону з Україною

Міхал Колодзейчак, який пройшов до польського Сейму за списком "Громадянської коаліції" Дональда Туска, підтримав протести на кордоні з Україною.

Про це він написав у Twitter (X), передає "Європейська правда".

У четвер він приїхав до Медики, де перевізники і фермери почали блокувати пункт пропуску з Україною – вже четвертий відтоді, як 6 листопада почалося блокування трьох інших пунктів пропуску.

"Я був, є і буду разом з фермерами. Справи польського села є для мене найближчими і залишаться такими і надалі. Відсутність регулювання між Польщею та Україною призводить до драми в польському селі", – заявив він.

Колодзейчак назвав 8 років правління "Права і справедливості" повною руйнацією сільського господарства.

Він також закликав чинного міністра сільського господарства Роберта Телуса приїхати до протестувальників у Медиці.

"Я вважаю, що повинна бути створена слідча комісія, яка пояснить, як ПіС дозволила нелегальний і неконтрольований імпорт зерна з України", – заявив також він.

Як повідомлялося, польські перевізники, які з 6 листопада блокують три КПП на кордоні з Україною для вантажівок, у четвер почали блокаду ще одного пункту пропуску – "Медика-Шегині". Їх блокада може тривати до 3 січня.

Напередодні організатор акції з блокування пунктів пропуску на кордоні з Україною Рафал Меклер, голова люблінського осередку ультраправої партії "Конфедерація", оголосив про намір продовжити протест на місяць – до 1 лютого 2024 року.

Верховна Рада 22 листопада звернулася до нових Сейму і Сенату Польщі з пропозицією щодо розблокування кордону для перевізників.

Читайте детальну статтю про те, хто стоїть за блокадою українського кордону у Польщі.