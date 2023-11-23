Депутат от блока Туска поддержал блокаду границы с Украиной

Михал Колодзейчак, который прошел в польский Сейм по списку "Гражданской коалиции" Дональда Туска, поддержал протесты на границе с Украиной.

Об этом он написал в Twitter (X), передает "Европейская правда".

В четверг он приехал в Медыку, где перевозчики и фермеры начали блокировать пункт пропуска с Украиной – уже четвертый с тех пор, как 6 ноября началось блокирование трех других пунктов пропуска.

"Я был, есть и буду вместе с фермерами. Дела польского села являются для меня самыми близкими и останутся таковыми и в дальнейшем. Отсутствие регулирования между Польшей и Украиной приводит к драме в польском селе", – заявил он.

Колодзейчак назвал 8 лет правления "Права и справедливости" полным разрушением сельского хозяйства.

Он также призвал действующего министра сельского хозяйства Роберта Телуса приехать к протестующим в Медыке.

"Я считаю, что должна быть создана следственная комиссия, которая объяснит, как ПиС позволила нелегальный и неконтролируемый импорт зерна из Украины", – заявил также он.

Как сообщалось, польские перевозчики, которые с 6 ноября блокируют три КПП на границе с Украиной для грузовиков, в четверг начали блокаду еще одного пункта пропуска – "Медика-Шегини". Их блокада может продлиться до 3 января.

Накануне организатор акции по блокированию пунктов пропуска на границе с Украиной Рафал Меклер, председатель люблинской ячейки ультраправой партии "Конфедерация", объявил о намерении продлить протест на месяц – до 1 февраля 2024 года.

Верховная Рада 22 ноября обратилась к новым Сейму и Сенату Польши с предложением о разблокировании границы для перевозчиков.

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