У Дубліні стались сутички з поліцією після нападу з ножем біля школи
Четвер, 23 листопада 2023, 21:38
У центрі Дубліна відбулись сутички між поліцією та десятками протестувальників після того, як у результаті нападу з ножем біля початкової школи міста були поранені троє дітей.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.
Протестувальники у Дубліні кинули в бік поліцейських фаєри та пляшки, а також намагаються штовхати й бити правоохоронців.
Поліцейські зі щитами стримують натовп у центрі столиці Ірландії. Також повідомляється, що спалахнув один із автомобілів неподалік.
Нагадаємо, близько 13:30 у четвер біля Gaelscoil Choláiste Mhuire, початкової школи на Парнелл Сквер Іст, жвавій частині ірландської столиці, невідомий напав із ножем на людей.
Троє маленьких дітей, а також чоловік і жінка були доставлені до лікарні. П'ятирічна дитина й жінка отримали серйозні поранення, їх невідкладно ушпиталили.
Поліція затримала підозрюваного, у якого вилучили великий ніж. Мотиви його вчинку ще встановлюються, але поліція вже виключила спробу теракту.