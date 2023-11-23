У Дубліні стались сутички з поліцією після нападу з ножем біля школи

У центрі Дубліна відбулись сутички між поліцією та десятками протестувальників після того, як у результаті нападу з ножем біля початкової школи міста були поранені троє дітей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Протестувальники у Дубліні кинули в бік поліцейських фаєри та пляшки, а також намагаються штовхати й бити правоохоронців.

Фото: Sky News

Поліцейські зі щитами стримують натовп у центрі столиці Ірландії. Також повідомляється, що спалахнув один із автомобілів неподалік.

Фото: Sky News

Нагадаємо, близько 13:30 у четвер біля Gaelscoil Choláiste Mhuire, початкової школи на Парнелл Сквер Іст, жвавій частині ірландської столиці, невідомий напав із ножем на людей.

Троє маленьких дітей, а також чоловік і жінка були доставлені до лікарні. П'ятирічна дитина й жінка отримали серйозні поранення, їх невідкладно ушпиталили.

Поліція затримала підозрюваного, у якого вилучили великий ніж. Мотиви його вчинку ще встановлюються, але поліція вже виключила спробу теракту.