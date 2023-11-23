В Дублине произошли столкновения с полицией после нападения с ножом возле школы
Четверг, 23 ноября 2023, 21:38
В центре Дублина произошли столкновения между полицией и десятками протестующих после того, как в результате нападения с ножом возле начальной школы города были ранены трое детей.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.
Протестующие в Дублине бросили в сторону полицейских файеры и бутылки, а также пытаются толкать и бить правоохранителей.
Полицейские со щитами сдерживают толпу в центре столицы Ирландии. Также сообщается, что вспыхнул один из автомобилей неподалеку.
Напомним, около 13:30 в четверг возле Gaelscoil Choláiste Mhuire, начальной школы на Парнелл Сквер Ист, оживленной части ирландской столицы, неизвестный напал с ножом на людей.
Трое маленьких детей, а также мужчина и женщина были доставлены в больницу. Пятилетний ребенок и женщина получили серьезные ранения, их безотлагательно госпитализировали.
Полиция задержала подозреваемого, у которого изъяли большой нож. Мотивы его поступка еще устанавливаются, но полиция уже исключила попытку теракта.