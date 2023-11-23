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В Дублине произошли столкновения с полицией после нападения с ножом возле школы

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Четверг, 23 ноября 2023, 21:38

В центре Дублина произошли столкновения между полицией и десятками протестующих после того, как в результате нападения с ножом возле начальной школы города были ранены трое детей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Протестующие в Дублине бросили в сторону полицейских файеры и бутылки, а также пытаются толкать и бить правоохранителей.

 
ФОТО: SKY NEWS

Полицейские со щитами сдерживают толпу в центре столицы Ирландии. Также сообщается, что вспыхнул один из автомобилей неподалеку.

 
ФОТО: SKY NEWS

Напомним, около 13:30 в четверг возле Gaelscoil Choláiste Mhuire, начальной школы на Парнелл Сквер Ист, оживленной части ирландской столицы, неизвестный напал с ножом на людей.

Трое маленьких детей, а также мужчина и женщина были доставлены в больницу. Пятилетний ребенок и женщина получили серьезные ранения, их безотлагательно госпитализировали.

Полиция задержала подозреваемого, у которого изъяли большой нож. Мотивы его поступка еще устанавливаются, но полиция уже исключила попытку теракта.

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