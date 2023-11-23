У Дубліні внаслідок ножового нападу поранені п'ять людей, в тому числі діти

Ірландські поліцейські затримали чоловіка після того, як він завдав ножових поранень трьом дітям і двом дорослим біля школи в центрі Дубліна.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Guardian.

Інцидент стався близько 13:30 у четвер біля Gaelscoil Choláiste Mhuire, початкової школи на Парнелл Сквер Іст, жвавій частині ірландської столиці.

Троє маленьких дітей, а також чоловік і жінка були доставлені до лікарні, причому одна дитина і жінка отримали серйозні поранення.

Поліція затримала підозрюваного, у якого вилучили великий ніж.

"Я глибоко шокована жахливим нападом на трьох невинних дітей і жінку в Дубліні сьогодні. Всі наші думки з пораненими, особливо з дітьми, їхніми батьками та сім'ями, в цей надзвичайно важкий період", – заявила міністерка юстиції Хелен МакЕнті.

За її словами, поліція дотримується певної лінії розслідування і наразі не розшукує жодну іншу особу.

"Цей напад шокував нас усіх, і я не сумніваюся, що винний буде притягнутий до відповідальності. Однак зараз мої думки з невинними дітьми і жінкою, які зазнали нападу, їхніми сім'ями і тими, хто піклується про них в цей час", – заявила міністерка.

У жовтні у Франції чеченець з ножем напав на школу в місті Аррас, убивши вчителя та поранивши ще двох людей.

Також у жовтні у польському місті Познань невідомий чоловік напав з ножем на групу вихованців дитячого садка. Один хлопчик помер в результаті завданих поранень.