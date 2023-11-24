Чому євроскептик та давній прибічник Путіна виграв вибори у Нідерландах

На дострокових парламентських виборах 22 листопада сенсаційно виграла Партія свободи (PVV), що виступає проти мігрантів та, що важливіше, проти військової підтримки України та її прийняття в ЄС.

Суто математично скандальний переможець виборів може залишитися в опозиції – альянс із ним є неприйнятним для більшості нідерландських партій. Однак просто так проігнорувати рішення виборців теж не вдасться.

Тож партії, що підтримують Україну, постали перед дуже непростим вибором, йдеться у статті журналістки "Європейської правди" Дар’ї Мещерякової "Орбан" із Гааги: чи зможе противник допомоги Україні стати прем’єром Нідерландів.

Уряд у Нідерландах розвалився на початку липня, коли Народна партія за свободу і демократію (VVD) чинного прем’єр-міністра Марка Рютте та "Християнсько-демократичний заклик" (CDA) не змогли домовитися з "Християнським союзом" і D66 щодо посилення контролю за міграцією.

Рютте тоді сенсаційно оголосив, що йде з політики. Як згодом виявилося – заради боротьби за посаду генсека НАТО.

Очільник Партії свободи – одіозний ультраправий популіст Герт Вілдерс – дуже добре розіграв карту міграції і неспроможності чинного уряду домовитися щодо потоку шукачів притулку.

The New York Times описує Вілдерса як довготривалого "політичного провокатора" з "ворожнечею до іммігрантів та ісламу".

Лідер Партії свободи Нідерландів (PVV) прагне вивести країну з Європейського Союзу, закликає до "деісламізації" Нідерландів і не бажає приймати біженців. Однак результат виборів приголомшив країну.

Перемогу PVV уже привітали їхні однодумці в Європі. Так, угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан написав у соцмережах: "Вітер змін вже тут!". Ще одна приятелька Вілдерса, французька ультраправа Марін Ле Пен, похвалила його "вражаючий результат".

Популярна німецька газета Bild пише про "політичний землетрус у Нідерландах".

У Києві точно здригнулися від результатів виборів у Нідерландах – країні, яка під час повномасштабного вторгнення перетворилася на надійного партнера і друга України.

Хоча тема України не була центральною в передвиборчій кампанії, а також не стала розмінною монетою в політичній боротьбі, на щось позитивне від PVV очікувати не варто.

Подібно до інших лідерів ультраправих партій в Європі, Вілдерс хвалив правління Володимира Путіна, виступаючи проти "істеричної русофобії" в Європі. Він навіть їздив до Москви у 2018 році, де зустрівся з високопосадовцями Росії в Держдумі.

Цю поїздку різко засудили родичі нідерландських жертв збитого літака рейса MH17, які вважають його винним в ігноруванні ролі Москви в цій катастрофі.

Після вторгнення Росії в Україну Вілдерс дещо віддалився від Кремля, назвавши вторгнення помилкою.

Проте малоймовірно, що уряд під його керівництвом буде вести подібну до Рютте політику щодо допомоги Україні зброєю. Зокрема, Вілдерс заявив, що не підтримає відсилання додаткового озброєння в Україну, що може викликати охолодження у відносинах з Україною.

Тож в України є ще кілька місяців, щоб отримати всю обіцяну Нідерландами зброю, поки в країні формується новий уряд.

Проте ще є шанс, що в цьому уряді Вілдерса все ж не буде.

За роки своєї агресивної політики Вілдерс нажив собі багато ворогів і мало хто хоче працювати з ним у коаліції.

Для багатьох політиків лідер ультраправих є персоною нон грата.

За таких обставин знайти партнерів у коаліцію Вілдерсу буде дуже непросто.

Але водночас дослідження Ipsos показує, що більше третини респондентів віддають перевагу правому уряду, і ще більше – 36%, вважають, що Партія свободи має в нього входити.

Ігнорувати ці настрої політикам буде непросто – і саме це дає Вілдерсу шанс очолити уряд.

Докладніше – у матеріалі Дар’ї Мещерякової "Орбан" із Гааги: чи зможе противник допомоги Україні стати прем’єром Нідерландів.