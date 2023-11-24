Почему евроскептик и давний сторонник Путина выиграл выборы в Нидерландах

На досрочных парламентских выборах 22 ноября сенсационно выиграла Партия свободы (PVV), выступающая против мигрантов и, что важнее, против военной поддержки Украины и ее принятия в ЕС.

Чисто математически скандальный победитель выборов может остаться в оппозиции – альянс с ним неприемлем для большинства нидерландских партий. Однако просто так проигнорировать решение избирателей тоже не удастся.

Поэтому партии, поддерживающие Украину, оказались перед очень непростым выбором, идет речь в статье журналистки "Европейской правды" Дарьи Мещеряковой "Орбан" из Гааги: сможет ли противник помощи Украине стать премьером Нидерландов.

Правительство в Нидерландах развалилось в начале июля, когда Народная партия за свободу и демократию (VVD) действующего премьер-министра Марка Рютте и "Христианско-демократический призыв" (CDA) не смогли договориться с "Христианским союзом" и D66 по усилению контроля за миграцией.

Рютте тогда сенсационно объявил, что уходит из политики. Как впоследствии оказалось – ради борьбы за пост генсека НАТО.

Глава Партии свободы – одиозный ультраправый популист Герт Вилдерс – очень хорошо разыграл карту миграции и неспособности действующего правительства договориться о потоке искателей убежища.

The New York Times описывает Вилдерса как долговременного "политического провокатора" с "враждой к иммигрантам и исламу".

Лидер Партии свободы Нидерландов (PVV) стремится вывести страну из Европейского Союза, призывает к "деисламизации" Нидерландов и не желает принимать беженцев. Однако результат выборов ошеломил страну.

Победу PVV уже приветствовали их единомышленники в Европе. Так, венгерский премьер-министр Виктор Орбан написал в соцсетях: "Ветер перемен уже здесь!". Еще одна приятельница Вилдерса, французская ультраправая Марин Ле Пен, похвалила его "впечатляющий результат".

Популярная немецкая газета Bild пишет о "политическом землетрясении в Нидерландах".

В Киеве точно содрогнулись от результатов выборов в Нидерландах – стране, которая во время полномасштабного вторжения превратилась в надежного партнера и друга Украины.

Хотя тема Украины не была центральной в предвыборной кампании, а также не стала разменной монетой в политической борьбе, чего-то позитивного от PVV ожидать не стоит.

Подобно другим лидерам ультраправых партий в Европе, Вилдерс хвалил правление Владимира Путина, выступая против "истерической русофобии" в Европе. Он даже ездил в Москву в 2018 году, где встретился с высокопоставленными чиновниками России в Госдуме.

Эту поездку резко осудили родственники нидерландских жертв сбитого самолета рейса MH17, которые считают его виновным в игнорировании роли Москвы в этой катастрофе.

После вторжения России в Украину Вилдерс несколько отдалился от Кремля, назвав вторжение ошибкой.

Однако маловероятно, что правительство под его руководством будет вести подобную Рютте политику по помощи Украине оружием. В частности, Вилдерс заявил, что не поддержит отсылку дополнительного вооружения в Украину, что может вызвать охлаждение в отношениях с Украиной.

Поэтому у Украины есть еще несколько месяцев, чтобы получить все обещанное Нидерландами оружие, пока в стране формируется новое правительство.

Однако еще есть шанс, что в этом правительстве Вилдерса все же не будет.

За годы своей агрессивной политики Вилдерс нажил себе много врагов и мало кто хочет работать с ним в коалиции.

Для многих политиков лидер ультраправых является персоной нон грата.

При таких обстоятельствах найти партнеров в коалицию Вилдерсу будет очень непросто.

Но в то же время исследование Ipsos показывает, что более трети респондентов отдают предпочтение правому правительству, и еще больше – 36%, считают, что Партия свободы должна в него входить.

Игнорировать эти настроения политикам будет непросто – и именно это дает Вилдерсу шанс возглавить правительство.

Подробнее – в материале Дарьи Мещеряковой "Орбан" из Гааги: сможет ли противник помощи Украине стать премьером Нидерландов.