Вибори у Нідерландах з приголомшливим результатом виграли ультраправі

На парламентських виборах у Нідерландах майже повний підрахунок голосів виборців підтвердив, що антиєвропейська ультраправа "Партія свободи" (PVV) на чолі з Гертом Вілдерсом, який не підтримує подальшу передачу зброї Україні, здобуває перемогу з величезним відривом від опонентів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на нідерландського суспільного мовника NOS.

Попередній прогноз, заснований на 98% підрахованих голосів, показує, що PVV отримала 37 місць у парламентів – на два більше, ніж передбачав екзитпол. І це на 20 місць більше, ніж партія має у парламенті зараз.

За нею йде альянс "Ліво-зелених" і лейбористів (GroenLinks-PvdA) на чолі з колишнім віцепрезидентом Єврокомісії Франсом Тіммермансом 3 25 місцями.

Народна партія за свободу і демократію (VVD) чинного прем’єра Марка Рютте, яку нині повела на вибори Ділан Єшильгоз-Зегеріус, може розраховувати на 24 місця.

Новоутворена політична партія "Новий суспільний договір" (NSC) на чолі з Пітером Омцігтом здобуває 20 мандатів.

Новий "Союз фермерів-громадян" (BBB), утворений на тлі фермерських протестів у Нідерландах, може розраховувати на 7 мандатів.

Усі партії з нинішньої коаліції з VVD суттєво погіршили результати: "Демократія 66" (D66) отримує 9 мандатів, "Християнсько-демократичний заклик" (CDA) – п’ять, а "Християнський союз" (CU) – три місця.

Явка виборців склала 77,8%.

Після виборів на Нідерланди очікує тривалий процес утворення коаліції.

Як відзначає NOS, цілком ймовірно, що Вілдерс очолить процес формування нового уряду. Вірогідно, Вілдерс спробує сформувати правий уряд із VVD і партією "Новий суспільний договір", які разом матимуть більшість у 81 місце у 150-місному парламенті.

Переговори можуть бути важкими, оскільки обидві партії заявили, що мають серйозні сумніви щодо співпраці з Вілдерсом через його відверту антиісламську позицію, яка включає в себе прагнення заборонити всі мечеті та Коран у Нідерландах.

Дослідження виборців Ipsos показує, що міграція та надання притулку були важливими питаннями для виборців і націоналістична партія Вілдерса виграла від цього.

Вілдерс – прихильник політики угорського прем’єра Віктора Орбана, він відкрито виступає проти ЄС, закликаючи Нідерланди контролювати кордони, значно скоротити свої виплати Союзу та блокувати приєднання будь-яких нових членів.

Він також неодноразово заявляв, що Нідерланди повинні припинити постачати зброю Україні, кажучи, що зброя потрібна їм для захисту. Однак жодна з партій, з якими він потенційно міг би сформувати уряд, не поділяє цих ідей.

Рютте, який керував країною останні 10 років, залишатиметься на посаді до початку повноважень нового уряду, ймовірно, у першій половині 2024 року.

Рютте і його чотирипартійна коаліція пішли у відставку в липні після того, як не змогли досягти згоди щодо пакета заходів зі стримування міграції.

Детальніше читайте у статті "ЄвроПравди": Ультраправа відставка: чому йде з політики лідер Нідерландів, який підтримав Україну.