В Ірландії чекають нових безладів після небаченого насильства в Дубліні

Ірландія побоюється, що насильство може спалахнути з новою силою після того, як безлади охопили Дублін напередодні через ножову атаку на дітей в ірландські столиці.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на BBC, заявив глава ірландського уряду Лео Варадкар.

За словами Варадкара, існує потенціал для більшого насильства, оскільки зараз протести організовуються в інтернеті. Він зазначив, що Національна поліція "діє, виходячи з того, що ці події можуть повторитися як протягом вихідних, так і в майбутньому".

Ірландський прем'єр-міністр заявив, що уряд розгляне можливість оновлення законів, аби вони відповідали епосі соціальних мереж.

Варадкар додав, що в заворушеннях у четвер брали участь близько 500 осіб, а 400 офіцерів поліції протистояли їм на вулицях протягом півтори години. За його словами, поліціянтам вдалося стримати ситуацію в невеликій частині північного центру Дубліна та взяти її під контроль до опівночі.

"У нас не було заворушень такого характеру протягом десятиліть", – прокоментував він.

Варадкар запевнив, що проти тих, хто брав участь у насильницьких діях, буде застосована вся суворість закону.

34 людини були заарештовані під час заворушень після попереднього нападу з ножем у центрі міста, внаслідок якого було поранено чотирьох людей, у тому числі трьох маленьких дітей.

Після ножової атаки, що сталась у четвер, після 18:00 на кількох вулицях у центрі Дубліна спалахнули безлади зі сутичками між натовпом і поліціянтами.

Було пошкоджено одинадцять автомобілів поліції, а також підпалено транспортні засоби, в тому числі три автобуси і трамвай. Бунтівники пограбували 13 магазинів.