Заворушення в Дубліні: 34 людини затримано після розграбувань магазинів та спалення авто

Тридцять чотири людини були заарештовані після величезних руйнувань, спричинених розлюченим натовпом у Дубліні після ножової атаки на дітей у четвер.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на The Irish Times, повідомила ірландська поліція.

"Такого ми не бачили десятиліттями, але очевидно, що люди радикалізувалися через соціальні мережі та інтернет", – прокоментував комісар поліції Дрю Гарріс.

Він додав, що один офіцер поліції отримав серйозне поранення, в той час як численні інші офіцери постраждали.

Було пошкоджено одинадцять автомобілів поліції, а також підпалено транспортні засоби, в тому числі три автобуси і трамвай. Бунтівники пограбували 13 магазинів.

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Головний суперінтендант поліції Патрік МакМенамін назвав четвергові безлади "безпричинним бандитизмом".

Гарріс уточнив, що у п’ятницю у відповідь на заворушення в Дубліні буде посилена присутність поліції. "Ми не можемо допустити, щоб місто було віддане на поталу бандитам, мародерам і паліям", – сказав він.

Насильство у Дубліні спалахнуло після нападу озброєного ножем чоловіка на кількох людей біля дитячої школи. В результаті нападу важко постраждали 5-річна дівчинка і жінка 30 років. Шестирічна дівчинка та п'ятирічний хлопчик отримали травми меншої тяжкості.

Під час цього інциденту також був серйозно поранений чоловік віком 40 років, який також є головним підозрюваним. Офіцери затримали його та наразі з’ясовують мотиви вчинку.

Після ножової атаки після 18:00 на кількох вулицях у центрі Дубліна спалахнули заворушення зі сутичками між натовпом людей і поліціянтами.

Правоохоронці стверджують, що причиною насильства стала "божевільна, хуліганська фракція, керована ультраправою ідеологією".

Такі заворушення майже безпрецедентні в Дубліні. Тут немає ультраправих партій чи політиків, обраних до парламенту, але невеликі антиіммігрантські протести почастішали за останній рік.



