В Дубліні відбулись безпрецедентні заворушення після ножової атаки на дітей

Напад з ножем на маленьких дітей у Дубліні в четвер спровокував жорстокі заворушення в центрі ірландської столиці.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

Через заворушення рух громадського транспорту призупинили. Пацієнтам порадили не їхати до найближчого пологового будинку без крайньої потреби після сутичок між спецпризначенцями та антиіммігрантськими протестувальниками, які прибули на місце нападу біля головної магістралі вулиці О'Коннел.

Двоповерховий автобус спалили дотла перед пам'ятником Деніелу О'Коннелу на початку вулиці, а в сусідньому готелі Holiday Inn і ресторані McDonalds розбили вікна. Також був розграбований магазин Footlocker. Згоріли кілька автомобілів, у тому числі поліцейська машина.

Disturbing scenes in Dublin City center this evening. Garda Commissioner Drew Harris condemns the scenes as a "hooligan faction driven by far-right ideology". We advise everyone to avoid Parnell St, O’Connell St, Abbey St & the surrounding areas. Stay safe. #DublinRiots pic.twitter.com/r2Xc9vaGQV

"Це ганебні сцени. Ми маємо справу з абсолютно божевільним, хуліганським угрупованням, керованим ультраправою ідеологією, яке вдається до серйозного насильства", – заявив журналістам комісар поліції Дрю Гарріс після того, як на відновлення громадського порядку направили 400 офіцерів.

Frontline Gardaí backed up by Public Order Units are deployed in large numbers in Dublin City Centre.



Gardaí are advising members of the public to avoid the North City Centre at this time. pic.twitter.com/eQ4XblXy5O