Глава Міноборони Нідерландів стурбована позицією ультраправого переможця виборів щодо України

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, яка йде у відставку, занепокоєна позицією щодо Росії та війни в Україні ультраправої Партії свободи Герта Вілдерса (PVV), що здобула перемогу на парламентських виборах.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє нідерландський мовник NOS.

Як відзначають, Оллонгрен отримує запитання з-за кордону із занепокоєннями про те, що Нідерланди не нададуть винищувачі F-16 та іншу військову підтримку Україні, якщо партія Герта Вілдерса увійде до уряду.

"Я сподіваюся і очікую, що ця підтримка залишиться… Але так, PVV є найбільшою партією. У минулому PVV ніколи не виявляла ентузіазму щодо підтримки України, більше того, вона також висловлювала проросійські погляди", – сказала Оллонгрен.

Вона висловила сподівання, що партії, які вестимуть переговори про створення нової коаліції, "усвідомлюють, що йдеться також про нашу безпеку, і ми не можемо відступити за захисні дамби".

Її колега, глава МЗС Ганке Брюїнс Слот, зазначила, що наразі чинний уряд продовжуватиме реалізовувати поточну політику, включаючи підтримку України.

Вона очікує, що найближчим часом доведеться багато пояснювати про процес формування уряду в Нідерландах.

"У нас це відбувається зовсім інакше, ніж в інших країнах, де іноді новий уряд формується вже за кілька днів", – сказала міністерка, натякаючи на рекордні терміни коаліційних перемовин у Нідерландах, що можуть тривати місяцями.

Партія свободи на чолі з Гертом Вілдерсом, який не підтримує подальшу передачу зброї Україні, перемогла на виборах 22 листопада з величезним відривом від опонентів. Тепер політична сила спробує сформувати уряд, що може зайняти тривалий час.

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