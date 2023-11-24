Партія Рютте відмовилась від участі в новому уряді Нідерландів

У Нідерландах Народна партія за свободу і демократію (VVD) прем’єра Марка Рютте, яку на нещодавні парламентські вибори повела Ділан Єшильгьоз-Зегеріус, вирішила відмовитись від входження до майбутнього уряду.

Про це у п’ятницю оголосила Єшильгоз-Зегеріус, пише "Європейська правда" з посиланням на нідерландського мовника NOS.

Вона назвала "великими переможцями" голосування ультраправу Партію свободи (PVV) Герта Вілдерса (отримала 37 місць у парламенті) та новоутворену політичну партію "Новий суспільний договір" (NSC) на чолі з Пітером Омцігтом (20 місць у парламенті).

Вона пояснила, що її партія не увійде до кабінету міністрів через втрату 10 місць у парламенті. "Це майже третина, і це сигнал від виборців. Але знову ж таки, ми не збираємося відвертатися від усіх людей, які за нас проголосували", – сказала вона, додавши, що VVD буде готова підтримати формування правоцентристського кабінету.

"Але ми будемо сприяти формуванню правоцентристського кабінету. Конструктивні пропозиції ми підтримаємо, тож це форма толерантності", – сказала Єшильгьоз-Зегеріус.

Рішення VVD може ускладнити Герту Вілдерсу формування коаліції, оскільки VVD і NSC вважалися ймовірними кандидатами у коаліційні партнери. Тепер вся увага буде прикута до NSC.

Тривалі коаліційні переговори у Нідерландах – не рідкість. Минулого разу вони зайняли рекордні 299 днів.

Якщо зусилля Вілдерса з формування коаліції зрештою зазнають невдачі, інші партії можуть спробувати створити більш центристську коаліцію без нього. Нові вибори є ще одним варіантом, якщо не вдасться досягти коаліційної угоди.

Партія свободи на чолі з Гертом Вілдерсом, який не підтримує подальшу передачу зброї Україні, перемогла на виборах 22 листопада з величезним відривом від опонентів.

Вілдерс наполегливо агітує за вихід Нідерландів з ЄС. Хоча він відкрито визнає, що ця ідея не популярна серед більшості нідерландських виборців, він все одно може наполягати на проведенні референдуму про Nexit.

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