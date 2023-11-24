Найкращий і найгірший для України сценарії після перемоги ультраправих у Нідерландах

Неочікуваним переможцем на виборах у Нідерландах стала права популістська Партія свободи на чолі з Гертом Вілдерсом.

В Україні ця партія відома насамперед євроскептичною позицією, роллю у сумнозвісному референдумі щодо української асоціації з ЄС, закликами припинити військову допомогу Україні та зняти санкційний режим з Росії.

Про те, з ким партія-переможець зможе створити коаліцію і якими можуть бути наслідки для України – у колонці аналітика "Повернись Живим" Гліба Волоського 4 сценарії розвитку подій у Нідерландах: чи заблокує нова влада допомогу Україні.

За попередніми підрахунками, як зазначає автор колонки, Партія свободи може розраховувати на 37 місць у парламенті. Це значно більше, ніж їй пророкували соціологічні опитування напередодні виборів.

Втім, попри такі результати, пише Гліб Волоський, Вілдерс не зможе сформувати уряд самостійно. Для цього потрібна більшість у парламенті – принаймні 76 місць зі 150.

Тобто для більшості Партії свободи наразі не вистачає 39 місць.

Тому подальша політична ситуація у Нідерландах, за словами аналітика "Повернись Живим", може розвиватися за чотирма сценаріями:

1) Партія свободи спробує сформувати уряд разом з іншими провідними партіями: Альянсом зелених та лейбористів, Партією за свободу та демократію, "Новим соціальним контрактом".

Це будуть надзвичайно важкі перемовини, адже ці партії однозначно виключали можливість об'єднання з партією Вілдерса під час передвиборчої кампанії. У такому разі правому популісту доведеться йти на цілу низку компромісів.

2) Альянс зелених та лейбористів, Партія за свободу та демократію і "Новий соціальний контракт" можуть об'єднатися між собою й, залучивши одну з менших партій, сформувати більшість.

Між цими рухами багато ідеологічних розбіжностей, перш за все, у питаннях міграції, проте їх усіх пов'язує поміркованість та небажання співпрацювати з токсичною Партією свободи.

3) Парламент може сформувати так званий уряд меншості. У такому разі тимчасовий союз з декількох партій проголосує за склад кабінету, але надалі кожна партія самостійно обиратиме, чи підтримувати ініціативи кабінету окремо в кожному випадку.

4) Якщо сформувати коаліцію не вдасться й парламент не прийде до згоди щодо уряду меншості, у Нідерландах можуть відбутися нові позачергові вибори.

"У короткостроковій перспективі варто очікувати тривалих перемовин щодо нової коаліції. Цей процес може розтягнутися на багато місяців (і, ймовірно, розтягнеться, враховуючи складність перемовин)", – вважає автор колонки.

Тим часом країною керуватиме чинний кабінет під проводом Марка Рютте.

Це означає, підкреслює аналітик "Повернись Живим", що у період коаліціади політика Нідерландів щодо України не зміниться. До того ж Нідерланди вже анонсували виділення $2 млрд, які Рютте зможе використовувати для підтримки України наступного року.

У більш довгостроковій перспективі ситуація залежатиме від складу нової коаліції або її відсутності, впевнений Гліб Волоський.

За його словами, у найкращому для України випадку Альянс зелених та лейбористів, Партія за свободу та демократію і "Новий соціальний контракт" сформують коаліцію між собою. Усі ці партії підтримують Україну, тож такий склад коаліції створить найкращі умови для подальшої допомоги з боку Нідерландів.

За гіршого сценарію, зауважує автор колонки, Партії свободи вдасться сформувати коаліцію. Втім, навіть у такому випадку Вілдерсу доведеться об'єднатися принаймні з двома активними адвокатами України, які пом’якшать його позиції у рамках коаліційної угоди.

"Попри перемогу Партії свободи, більшість представників у новому парламенті залишається налаштованою проукраїнськи.

Загалом результати виборів не потрібно сприймати як втому Нідерландів від України. Переважна більшість нідерландців продовжують підтримувати як допомогу Україні в цілому, так і постачання озброєння зокрема", – резюмує аналітик "Повернись Живим".

Докладніше – у колонці Гліба Волоського 4 сценарії розвитку подій у Нідерландах: чи заблокує нова влада допомогу Україні.