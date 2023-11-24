Лучший и худший для Украины сценарии после победы ультраправых в Нидерландах

Неожиданным победителем на выборах в Нидерландах стала правая популистская Партия свободы во главе с Гертом Вилдерсом.

В Украине эта партия известна прежде всего евроскептической позицией, ролью в печально известном референдуме по украинской ассоциации с ЕС, призывами прекратить военную помощь Украине и снять санкционный режим с России.

О том, с кем партия-победитель сможет создать коалицию и какими могут быть последствия для Украины – в колонке аналитика "Вернись Живым" Глеба Волоского 4 сценария развития событий в Нидерландах: заблокирует ли новая власть помощь Украине.

По предварительным подсчетам, как отмечает автор колонки, Партия свободы может рассчитывать на 37 мест в парламенте. Это значительно больше, чем ей предсказывали социологические опросы накануне выборов.

Впрочем, несмотря на такие результаты, пишет Глеб Волоский, Вилдерс не сможет сформировать правительство самостоятельно. Для этого нужно большинство в парламенте – по крайней мере 76 мест из 150.

То есть для большинства Партии свободы пока не хватает 39 мест.

Поэтому дальнейшая политическая ситуация в Нидерландах, по словам аналитика "Вернись Живым", может развиваться по четырем сценариям:

1) Партия свободы попытается сформировать правительство вместе с другими ведущими партиями: Альянсом зеленых и лейбористов, Партией за свободу и демократию, "Новым социальным контрактом".

Это будут чрезвычайно тяжелые переговоры, ведь эти партии однозначно исключали возможность объединения с партией Вилдерса во время предвыборной кампании. В таком случае правому популисту придется идти на целый ряд компромиссов.

2) Альянс зеленых и лейбористов, Партия за свободу и демократию и "Новый социальный контракт" могут объединиться между собой и, привлекая одну из меньших партий, сформировать большинство.

Между этими движениями много идеологических разногласий, прежде всего, в вопросах миграции, однако их всех связывает умеренность и нежелание сотрудничать с токсичной Партией свободы.

3) Парламент может сформировать так называемое правительство меньшинства. В таком случае временный союз из нескольких партий проголосует за состав кабинета, но в дальнейшем каждая партия самостоятельно будет выбирать, поддерживать ли инициативы кабинета отдельно в каждом случае.

4) Если сформировать коалицию не удастся и парламент не придет к согласию относительно правительства меньшинства, в Нидерландах могут состояться новые внеочередные выборы.

"В краткосрочной перспективе стоит ожидать длительных переговоров по новой коалиции. Этот процесс может растянуться на многие месяцы (и, вероятно, растянется, учитывая сложность переговоров)", – считает автор колонки.

Тем временем страной будет руководить действующий кабинет под руководством Марка Рютте.

Это означает, подчеркивает аналитик "Вернись Живым", что в период коалициады политика Нидерландов в отношении Украины не изменится. К тому же Нидерланды уже анонсировали выделение $2 млрд, которые Рютте сможет использовать для поддержки Украины в следующем году.

В более долгосрочной перспективе ситуация будет зависеть от состава новой коалиции или ее отсутствия, уверен Глеб Волоский.

По его словам, в лучшем для Украины случае Альянс зеленых и лейбористов, Партия за свободу и демократию и "Новый социальный контракт" сформируют коалицию между собой. Все эти партии поддерживают Украину, поэтому такой состав коалиции создаст лучшие условия для дальнейшей помощи со стороны Нидерландов.

При худшем сценарии, отмечает автор колонки, Партии свободы удастся сформировать коалицию. Впрочем, даже в таком случае Вилдерсу придется объединиться по крайней мере с двумя активными адвокатами Украины, которые смягчат его позиции в рамках коалиционного соглашения.

"Несмотря на победу Партии свободы, большинство представителей в новом парламенте остается настроенным проукраински.

В целом результаты выборов не нужно воспринимать как усталость Нидерландов от Украины. Подавляющее большинство нидерландцев продолжают поддерживать как помощь Украине в целом, так и поставки вооружения в частности", – резюмирует аналитик "Вернись Живым".

Подробнее – в колонке Глеба Волоского 4 сценария развития событий в Нидерландах: заблокирует ли новая власть помощь Украине.