4 сценарії розвитку подій у Нідерландах: чи заблокує нова влада допомогу Україні

Попри неочікуваний успіх, Герт Вілдерс не зможе сформувати уряд самостійно – для більшості йому не вистачає 39 мандатів

Неочікуваним переможцем на виборах у Нідерландах стала права популістська Партія свободи на чолі з Гертом Вілдерсом.

В Україні ця партія відома насамперед євроскептичною позицією, роллю у сумнозвісному референдумі щодо української асоціації з ЄС, закликами припинити військову допомогу Україні та зняти санкційний режим з Росії.

За попередніми підрахунками Партія свободи може розраховувати на 37 місць у парламенті. Це значно більше, ніж їй пророкували соціологічні опитування напередодні виборів.

Ймовірно, спрацював так званий ефект сором'язливого виборця, коли респонденти приховують свою підтримку скандальних партій під час опитувань, тим самим викривляючи результати.

Втім, попри такі результати, Вілдерс не зможе сформувати уряд самостійно. Для цього потрібна більшість у парламенті – принаймні 76 місць зі 150.

Тобто для більшості Партії свободи наразі не вистачає 39 місць.

Тому подальша політична ситуація у Нідерландах може розвиватися за чотирма сценаріями:

1) Партія свободи спробує сформувати уряд разом з іншими провідними партіями: Альянсом зелених та лейбористів, Партією за свободу та демократію, "Новим соціальним контрактом".

Це будуть надзвичайно важкі перемовини, адже ці партії однозначно виключали можливість об'єднання з партією Вілдерса під час передвиборчої кампанії.

Альянс зелених та лейбористів уже встиг повторно підтвердити, що не має наміру вступати в коаліцію з Партією свободи. Скепсис щодо можливості формування більшості під приводом правопопулістів висловила й Партія за свободу та демократію.

"Новий соціальний контракт", втім, помітно пом'якшив свою риторику, сигналізуючи про можливість переговорів. У разі якщо ця політсила об'єднається з Партією свободи, коаліція матиме 57 місць та потребуватиме додаткових 19 голосів для формування більшості.

Отже, Вілдерсу все ще доведеться намагатися залучитися підтримкою інших партій.

Враховуючи діаметрально протилежні ідеології, малоймовірно, що Альянс зелених та лейбористів змінить свою позицію.

Партія за свободу та демократію потенційно могла б погодитись на коаліцію, якщо одіозний голова Партії свободи відмовиться від прем'єрства та дасть згоду на більш помірковану кандидатуру. Однак навіть у такому разі Вілдерсу доведеться йти на цілу низку компромісів.

2) Альянс зелених та лейбористів, Партія за свободу та демократію і "Новий соціальний контракт" можуть об'єднатися між собою й, залучивши одну з менших партій, сформувати більшість.

Між цими рухами багато ідеологічних розбіжностей, перш за все, у питаннях міграції, проте їх усіх пов'язує поміркованість та небажання співпрацювати з токсичною Партією свободи.

3) Парламент може сформувати так званий уряд меншості. У такому разі тимчасовий союз з декількох партій проголосує за склад кабінету, але надалі кожна партія самостійно обиратиме, чи підтримувати ініціативи кабінету окремо в кожному випадку.

4) Якщо сформувати коаліцію не вдасться й парламент не прийде до згоди щодо уряду меншості, у Нідерландах можуть відбутися нові позачергові вибори.

У короткостроковій перспективі варто очікувати тривалих перемовин щодо нової коаліції. Цей процес може розтягнутися на багато місяців (і, ймовірно, розтягнеться, враховуючи складність перемовин).

Тим часом країною керуватиме чинний кабінет під проводом Марка Рютте.

Це означає, що у період коаліціади політика Нідерландів щодо України не зміниться. До того ж Нідерланди вже анонсували виділення $2 млрд, які Рютте зможе використовувати для підтримки України наступного року.

У більш довгостроковій перспективі ситуація залежатиме від складу нової коаліції або її відсутності.

У найкращому для України випадку Альянс зелених та лейбористів, Партія за свободу та демократію і "Новий соціальний контракт" сформують коаліцію між собою. Усі ці партії підтримують Україну, тож такий склад коаліції створить найкращі умови для подальшої допомоги з боку Нідерландів.

За гіршого сценарію Партії свободи вдасться сформувати коаліцію. Втім, навіть у такому випадку Вілдерсу доведеться об'єднатися принаймні з двома активними адвокатами України, які пом’якшать його позиції у рамках коаліційної угоди.

Як не дивно, уряд меншості є не найгіршим сценарієм для нас.

Попри перемогу Партії свободи, більшість представників у новому парламенті залишається налаштованою проукраїнськи. Окремі резолюції щодо України, відповідно, матимуть хороші шанси отримати підтримку більшості.

Загалом результати виборів не потрібно сприймати як втому Нідерландів від України. Переважна більшість нідерландців продовжують підтримувати як допомогу Україні в цілому, так і постачання озброєння зокрема.

Перемога правих популістів радше пов'язана з внутрішніми міграційними проблемами, а підтримка України зберігає як широкий суспільний консенсус, так і схвалення більшості депутатів у новому парламенті.

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