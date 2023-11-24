Латвія виділила на відбудову Чернігівщини 5 млн євро і планує ще стільки ж

Уряд Латвії за 2023 рік виділив на відбудову Чернігівської області після бойових дій 5 млн євро та планує виділити стільки ж наступного року.

Як пише "Європейська правда", про це заявив президент Латвії Едгарс Рінкевичс на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

Рінкевичс розповів, що у рамках свого візиту у п’ятницю їздив у Чернігівську область на об’єкти, які відновлюють за латвійські кошти.

"Цього року ми витратили 5 млн євро на Чернігівську область. Це лише кошти уряду, без урахування коштів, які вкладають приватні суб’єкти. Наступного року ми плануємо виділити на відбудову України принаймні 5 млн євро", – зазначив президент Латвії.

Він додав, що подальша допомога буде зосереджена також на Чернігівській області, та висловив впевненість, що кошти використають належним чином.

Про неанонсований візит Рінкевичса в Україну стало відомо вже ввечері у п'ятницю.

Також 24 листопада в Україну прибула з візитом прем’єрка Литви Інгріда Шимоніте.