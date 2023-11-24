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Президент Латвії приїхав в Україну

П'ятниця, 24 листопада 2023, 19:09

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс 24 листопада був в Україні з неанонсованим візитом.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Про візит Рінкевичса не повідомляли завчасно, президент Латвії розповів про нього вже увечері. 

За його словами, він відвідав кілька об’єктів у Чернігівській області, які відбудовували за кошти Латвії, а також зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським та обговорив з ним двосторонні відносини і підтримку з боку ЄС і НАТО. 

"Латвія була і завжди буде рішучим помічником і другом України у її боротьбі за свободу", – наголосив Едгарс Рінкевичс.

Нагадаємо, також 24 листопада в Україну прибула з візитом прем’єрка Литви Інгріда Шимоніте.

Раніше Рінкевичс заявляв, що країни ЄС і НАТО мають збільшити свої потужності оборонної промисловості, щоб виробляти необхідне озброєння для себе і для України.

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Латвія