Президент Латвії приїхав в Україну

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс 24 листопада був в Україні з неанонсованим візитом.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Про візит Рінкевичса не повідомляли завчасно, президент Латвії розповів про нього вже увечері.

During my Ukraine trip I visited reconstruction projects financed by Latvia in Chernihivska region, met President @ZelenskyyUa discussed further bilateral and EU/NATO assistance. Latvia is and always will be staunch supporter and friend of Ukraine in its fight for freedom🇱🇻🇺🇦 pic.twitter.com/JMN6yyU8fj November 24, 2023

За його словами, він відвідав кілька об’єктів у Чернігівській області, які відбудовували за кошти Латвії, а також зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським та обговорив з ним двосторонні відносини і підтримку з боку ЄС і НАТО.

"Латвія була і завжди буде рішучим помічником і другом України у її боротьбі за свободу", – наголосив Едгарс Рінкевичс.

Нагадаємо, також 24 листопада в Україну прибула з візитом прем’єрка Литви Інгріда Шимоніте.

Раніше Рінкевичс заявляв, що країни ЄС і НАТО мають збільшити свої потужності оборонної промисловості, щоб виробляти необхідне озброєння для себе і для України.