Президент Латвії приїхав в Україну

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс 24 листопада був в Україні з неанонсованим візитом.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Про візит Рінкевичса не повідомляли завчасно, президент Латвії розповів про нього вже увечері.

During my Ukraine trip I visited reconstruction projects financed by Latvia in Chernihivska region, met President @ZelenskyyUa discussed further bilateral and EU/NATO assistance. Latvia is and always will be staunch supporter and friend of Ukraine in its fight for freedom🇱🇻🇺🇦 pic.twitter.com/JMN6yyU8fj