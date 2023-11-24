Прем'єрка Литви прибула з візитом до України

Глава литовського уряду Інгріда Шимоніте у п'ятницю, 24 листопада, прибула з візитом до України.

Як пише "Європейська правда", про це вона повідомила в Twitter (X).

За її словами, спершу вона вшанувала пам’ять українських захисників, які загинули у розв’язаній Росією війні. Литовська прем'єрка опублікувала відповідні світлини.

At my first stop in 🇺🇦 Kyiv today, I paid respects to men and women who sacrificed their lives defending the most fundamental rights of a nation: to exist and to live in freedom. They gave their lives to also defend all of us.



The only way to achieve lasting and just peace is… pic.twitter.com/BShxgKOBbl November 24, 2023

"Під час моєї першої зупинки в Києві сьогодні я вшанувала чоловіків і жінок, які пожертвували своїм життям, захищаючи найфундаментальніші права нації: існувати і жити вільно. Вони віддали своє життя, щоб захистити всіх нас", – зазначила Шимоніте.

Прем'єрка наголосила, що єдиний спосіб досягти тривалого і справедливого миру – це допомогти Україні якнайшвидше перемогти, відновити її повну територіальну цілісність, встановити міжнародне правосуддя та відбудувати її так, щоб вона стала сильнішою.

Раніше Шимоніте у 10-ту річницю початку Революції гідності наголосила на тому, що без України сім’я ЄС є неповною.

Повідомляли, що до України прибув новий пакет литовської військової допомоги, який містить три мільйони набоїв калібру 7,62×51 мм, системи дистанційного підриву та зимове спорядження.

Міністерство оборони Литви 17 листопада оголосило про передачу Україні нового пакета військової допомоги.