Прем'єрка Литви прибула з візитом до України

Глава литовського уряду Інгріда Шимоніте у п'ятницю, 24 листопада, прибула з візитом до України.

Як пише "Європейська правда", про це вона повідомила в Twitter (X).

За її словами, спершу вона вшанувала пам’ять українських захисників, які загинули у розв’язаній Росією війні. Литовська прем'єрка опублікувала відповідні світлини.

At my first stop in 🇺🇦 Kyiv today, I paid respects to men and women who sacrificed their lives defending the most fundamental rights of a nation: to exist and to live in freedom. They gave their lives to also defend all of us.



The only way to achieve lasting and just peace is… pic.twitter.com/BShxgKOBbl