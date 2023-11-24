ЗМІ: Фінляндія хоче якнайшвидше забрати арену в Гельсінкі в путінських олігархів

Фінляндія хоче прискорити процедуру конфіскації арени "Гельсінкі" на 15 500 глядачів, якою володіють путінські олігархи Геннадій Тимченко та Роман Ротенберг, але очікує на фінальний зміст нового пакета санкцій ЄС.

Про це стало відомо газеті Ilta-Sanomat, повідомляє "Європейська правда".

Фінський уряд хоче, щоб Тимченко й Ротенберг добровільно продали контрольний пакет акцій власності на арену "Гельсінкі", інакше ж почне процедуру конфіскації акцій. Росолігахри, проти яких через війну РФ проти України в ЄС запровадили санкції, володіють частиною арени через компанію Arena Events Oy.

Найімовірнішою датою початку, за словами джерела Ilta-Sanomat, є січень-лютий 2024 року. "Більше не буде ніяких затримок. В інтересах усіх повернути арену до експлуатації в той чи інший спосіб", – сказало джерело в МЗС Фінляндії.

Річ у тім, що арена закрита з кінця лютого 2022 року, коли Росія розпочала повномасштабну війну в Україні, і влада Гельсінкі через неможливість нею користуватись втрачає понад 100 мільйонів євро на рік.

Вирішальне значення в цьому плані має грудень, коли ЄС має ухвалити рішення щодо 12-го пакета санкцій проти РФ.

Річ у тім, що процедура виключень для операцій, пов’язаних із активами підсанкційних осіб, сплила 31 травня. І якщо в нових санкціях ЄС її не продовжать, Гельсінкі не зможе оперативно конфіскувати арену в росолігархів – щонайменше пів року.

До того ж, процедура може бути оскаржена в парламенті Фінляндії, а отже, затягнутись ще на кілька місяців.

"Фінляндія зараз активно працює над цим питанням, оскільки вона хоче доповнення до пакета санкцій ЄС, яке за будь-якого варіанту дозволить ввести арену в експлуатацію пізніше", – заявила Ilta-Sanomat уповноважена з питань санкцій МЗС Фінляндії Піа Саріваара.

Як відомо, Фінляндія підтримує передачу заморожених активів РФ за кордоном для допомоги Україні.