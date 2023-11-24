СМИ: Финляндия хочет как можно быстрее забрать арену в Хельсинки у путинских олигархов

Финляндия хочет ускорить процедуру конфискации арены "Хельсинки" на 15 500 зрителей, которой владеют путинские олигархи Геннадий Тимченко и Роман Ротенберг, но ожидает финального содержания нового пакета санкций ЕС.

Об этом стало известно газете Ilta-Sanomat, сообщает "Европейская правда".

Финское правительство хочет, чтобы Тимченко и Ротенберг добровольно продали контрольный пакет акций собственности на арену "Хельсинки", иначе же начнет процедуру конфискации акций. Росолигархи, против которых из-за войны РФ против Украины в ЕС ввели санкции, владеют частью арены через компанию Arena Events Oy.

Наиболее вероятной датой начала, по словам источника Ilta-Sanomat, является январь-февраль 2024 года. "Больше не будет никаких задержек. В интересах всех вернуть арену в эксплуатацию тем или иным способом", – сказал источник в МИД Финляндии.

Дело в том, что арена закрыта с конца февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабную войну в Украине, и власти Хельсинки из-за невозможности ею пользоваться теряют более 100 миллионов евро в год.

Решающее значение в этом плане имеет декабрь, когда ЕС должен принять решение по 12-му пакету санкций против РФ.

Дело в том, что процедура исключений для операций, связанных с активами подсанкционных лиц, истекла 31 мая. И если в новых санкциях ЕС ее не продлят, Хельсинки не сможет оперативно конфисковать арену у росолигархов – минимум полгода.

К тому же, процедура может быть обжалована в парламенте Финляндии, а значит, затянуться еще на несколько месяцев.

"Финляндия сейчас активно работает над этим вопросом, поскольку она хочет дополнение к пакету санкций ЕС, которое при любом варианте позволит ввести арену в эксплуатацию позже", – заявила Ilta-Sanomat уполномоченная по вопросам санкций МИД Финляндии Пиа Сариваара.

Как известно, Финляндия поддерживает передачу замороженных активов РФ за рубежом для помощи Украине.