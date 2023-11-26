Глава Пентагону обговорив з Ізраїлем ситуацію із заручниками та становище цивільних у Газі 

Міністр оборони США Ллойд Остін провів телефонну розмову з ізраїльським візаві Йоавом Галлантом щодо процесу звільнення заручників та становища цивільних у секторі Гази.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили у пресслужбі Пентагону.

У розмові йшлося про процес звільнення заручників, яких утримують бойовики ХАМАС. Остін привітав новини про останню групу звільнених та відзначив важливість домовленості Ізраїлю, Катару і Єгипту, що передбачає також збільшення постачання гуманітарної допомоги і пального до сектора Гази.

"Міністр Остін поділився думкою про те, що обсяги гуманітарної допомоги мають збільшитися і цивільні повинні мати безпечні місця для отримання цієї допомоги по всьому сектору Гази", – зазначили у комюніке.

Остін повторив, що Ізраїль має право захищатися від тероризму, і отримав від Галланта останню інформацію щодо операції Ізраїлю у Газі, яка наразі призупинена задля звільнення заручників.

Глава Пентагону наголосив також, що Вашингтон хоче не допустити розширення конфлікту на Ліван та засудив прикордонні обстріли з території Лівану по Ізраїлю. Крім того, він поінформував Галланта про дії США "для захисту своїх сил та інтересів" у близькосхідному регіоні.

Нагадаємо, цього тижня уряд Ізраїлю схвалив угоду з ХАМАСом про звільнення заручників в обмін на припинення вогню.

Серед тринадцяти заручників, яких відпустили бойовики ХАМАС у п’ятницю, є четверо громадян Німеччини.