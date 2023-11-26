Глава Пентагона обсудил с Израилем ситуацию с заложниками и положение гражданских в Газе

Министр обороны США Ллойд Остин провел телефонный разговор с израильским визави Йоавом Галлантом относительно процесса освобождения заложников и положения гражданских в секторе Газа.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в пресс-службе Пентагона.

В разговоре речь шла о процессе освобождения заложников, которых удерживают боевики ХАМАС. Остин приветствовал новости о последней группе освобожденных и отметил важность договоренности Израиля, Катара и Египта, предусматривающей также увеличение поставок гуманитарной помощи и горючего в сектор Газа.

"Министр Остин поделился мнением о том, что объемы гуманитарной помощи должны увеличиться и гражданские должны иметь безопасные места для получения этой помощи по всему сектору Газы", – отметили в коммюнике.

Остин повторил, что Израиль имеет право защищаться от терроризма, и получил от Галланта последнюю информацию об операции Израиля в Газе, которая сейчас приостановлена для освобождения заложников.

Глава Пентагона отметил также, что Вашингтон хочет не допустить расширения конфликта на Ливан и осудил пограничные обстрелы с территории Ливана по Израилю. Кроме того, он проинформировал Галланта о действиях США "для защиты своих сил и интересов" в ближневосточном регионе.

Напомним, на этой неделе правительство Израиля одобрило соглашение с ХАМАС об освобождении заложников в обмен на прекращение огня.

Среди тринадцати заложников, которых отпустили боевики ХАМАС в пятницу, есть четверо граждан Германии.