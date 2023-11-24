Серед заручників, яких відпустив ХАМАС, є громадяни Німеччини

Серед тринадцяти заручників, яких відпустили бойовики ХАМАС у п’ятницю, є четверо громадян Німеччини.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Увечері 24 листопада Армія оборони Ізраїлю офіційно оголосила про повернення додому 13 заручників – жінок і дітей, захоплених бойовиками ХАМАС під час нападу на Ізраїль 7 жовтня.

Четверо з них мають подвійне громадянство Німеччини та Ізраїлю. Це 34-річна жінка і її діти віком 4 і 2 роки, а також 77-річна жінка. Усіх захопили у тому самому поселенні поблизу сектора Гази.

Також відомо, що серед заручників є громадяни Румунії та громадяни Польщі.

Нагадаємо, цього тижня уряд Ізраїлю схвалив угоду з ХАМАСом про звільнення заручників в обмін на припинення вогню.