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Розвідка Британії: РФ перекидає на фронт в Україні ППО з "оточеного НАТО" Калінінграду

Неділя, 26 листопада 2023, 12:46

Британська розвідка припускає, що Росія протягом листопада перекинула стратегічні систем ППО з Калінінградської області на заміну втраченим у війні з Україною. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у розвідувальному огляді Міністерства оборони Британії від 26 листопада.

З виняткових пересувань російської транспортної авіації протягом листопада 2023 року розвідка припускає, що Росія могла перемістити стратегічні системи протиповітряної оборони з Калінінградської області, щоб замінити втрачені у війні з Україною. 

Ці переміщення помітили після зростання втрат російських систем ППО С-400 (SA-21 за кодифікацією НАТО)  на окупованих територіях України наприкінці жовтня 2023 року. 

"Оскільки Калінінградська область є найбільш західним форпостом Росії і з трьох боків межує з країнами-членами НАТО, РФ розглядає її як один з найбільш стратегічно вразливих регіонів. Той факт що МО РФ, схоже, готове йти там на додаткові ризики, підкреслює труднощі, які створила війна для деяких найсучасніших спроможностей Росії", – відзначає розвідка. 

У попередньому огляді висловили припущення, що логістичні проблеми Чорноморського флоту РФ у Новоросійську впливають на її здатність бити по Україні крилатими ракетами. 

Раніше у Міноборони Британії відзначили, що РФ накопичила значні запаси крилатих ракет напередодні зими та одночасно формує бойовий простір перед потенційною зимовою кампанією проти енергоінфраструктури України.

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Війна з РФ