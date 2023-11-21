Розвідка Британії: Росія накопичила значні запаси крилатих ракет перед зимою

У Міноборони Британії відзначають, що РФ накопичила значні запаси крилатих ракет напередодні зими та одночасно формує поле бою перед потенційною зимовою кампанією проти енергоінфраструктури України.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії у вівторок, пише "Європейська правда".

Британські аналітики наголосили, що у період з 18 по 19 листопада 2023 року Росія запустила близько 50 БПЛА "Шахед", переважно в напрямку Києва. Вони були запущені хвилеподібно з Курська і з Краснодара.

Однією з цілей Росії, ймовірно, було послабити українську протиповітряну оборону, щоб сформувати поле бою напередодні будь-якої скоординованої зимової кампанії із завдання ударів по енергетичній інфраструктурі України.

Росія вже майже два місяці утримується від запуску своїх головних крилатих ракет повітряного базування зі свого парку важких бомбардувальників, що, ймовірно, дозволило їй накопичити значні запаси цієї зброї, зазначили у МО Британії.

Росія з високою ймовірністю застосує ці ракети, якщо повторить торішню спробу знищити критично важливу національну інфраструктуру України, вважають у британському відомстві.

Наприкінці жовтня розвідка Британії відзначила тривалу паузу у застосуванні Росією авіації далекої дії для ракетних ударів по Україні та пов’язувала це з накопиченням запасу на зиму.

Розвідка Великої Британії також заявила про все помітніше застосування Росією безпілотників-камікадзе "Ланцет" у ключовій контрбатарейній боротьбі.