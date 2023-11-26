Разведка Британии: РФ перебрасывает на фронт в Украине ПВО из "окруженного НАТО" Калининграда

Британская разведка предполагает, что Россия в течение ноября перебросила стратегические системы ПВО из Калининградской области на замену утраченным в войне с Украиной.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании от 26 ноября.

Из исключительных передвижений российской транспортной авиации в течение ноября 2023 года разведка предполагает, что Россия могла переместить стратегические системы противовоздушной обороны из Калининградской области, чтобы заменить утраченные в войне с Украиной.

Эти перемещения заметили после роста потерь российских систем ПВО С-400 (SA-21 по кодификации НАТО) на оккупированных территориях Украины в конце октября 2023 года.

"Поскольку Калининградская область является наиболее западным форпостом России и с трех сторон граничит со странами-членами НАТО, РФ рассматривает ее как один из самых стратегически уязвимых регионов. Тот факт что МО РФ, похоже, готово идти там на дополнительные риски, подчеркивает трудности, которые создала война для некоторых современных возможностей России", – отмечает разведка.

В предыдущем обзоре высказали предположение, что логистические проблемы Черноморского флота РФ в Новороссийске влияют на ее способность бить по Украине крылатыми ракетами.

Ранее в Минобороны Великобритании отметили, что РФ накопила значительные запасы крылатых ракет накануне зимы и одновременно формирует боевое пространство перед потенциальной зимней кампанией против энергоинфраструктуры Украины.