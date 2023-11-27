Пів сотні тисяч людей вийшли на марш проти антисемітизму у Лондоні

Приблизно 50 000 демонстрантів проти антисемітизму пройшли в неділю маршем у Лондоні, протестуючи проти зростання кількості злочинів на ґрунті ненависті проти євреїв після нападу бойовиків ХАМАС на Ізраїль у жовтні і подальших ізраїльських бомбардувань Гази.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Протестувальники несли плакати з написами "Пліч-о-пліч з британськими євреями" і "Нульова толерантність до антисемітів". На інших плакатах були зображені обличчя ізраїльських заручників, яких утримує палестинське бойове угрупування ХАМАС.

фото PA

Деякі люди співали на івриті, а інші скандували "Поверніть їх додому", маючи на увазі заручників.

Лондонська міська поліція отримала повідомлення про 554 антисемітських правопорушення в період з 1 жовтня по 1 листопада, в порівнянні з 44 роком раніше. Кількість повідомлень про злочини на ґрунті ісламофобії за той самий період зросла майже втричі – до 220.

Поліція заарештувала ультраправого активіста Томмі Робінсона на початку недільного маршу після того, як він відмовився покинути територію на вимогу поліцейських.

Організатори демонстрації попросили Робінсона не брати участь у ній через те, що його присутність може спричинити заворушення.

Поліція також заарештувала чоловіка, який, за їхніми словами, робив антисемітські коментарі.

Недільний марш відбувся на наступний день після демонстрації пропалестинських протестувальників, які закликали до постійного припинення вогню в секторі Газа.

За оцінками поліції, в суботній демонстрації взяли участь 45 000 осіб, а в недільному протесті – 50 000.

Кампанія проти антисемітизму, яка займається проблемами євреїв у Британії, заявила, що це зібрання стало найбільшим у своєму роді з часів так званої Битви на Кейбл-стріт у 1936 році, коли британські фашисти зіткнулися з супротивниками в районі східного Лондона, де на той час проживало багато євреїв.

Нагадаємо, за тиждень до цього у Парижі французькі культурні діячі очолили тисячі людей на мовчазному марші, закликаючи до миру між ізраїльтянами і палестинцями та до єдності Франції.