У Парижі діячі культури очолили мовчазний марш за мир на Близькому Сході

У Парижі французькі культурні діячі очолили тисячі людей на мовчазному марші в неділю, закликаючи до миру між ізраїльтянами і палестинцями та до єдності Франції.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство АР.

Марш, до якого долучились акторки Ізабель Аджані та Еммануель Беар, а також співаки та інші культурні діячі, пройшов від Інституту арабського світу до Музею мистецтва та історії юдаїзму, розташованого на іншому березі Сени.

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"У нас сьогодні над головою блакитне небо, а в Ізраїлі, в Палестині падають бомби, йде війна. Ми не допомагаємо ситуації, обираючи сторони або кидаючи ненависть на ту чи іншу сторону", – прокоментувала акторка Надя Фарес.

Вона висловила сподівання, що тиша на недільному марші "врівноважить какофонію, яка панує в усьому світі".

У Франції, де проживає значна частина єврейського і мусульманського населення, вже кілька тижнів тривають протести і напруженість у зв'язку з війною між Ізраїлем і ХАМАС.

Французький уряд домагається перемир'я, щоб постачати гуманітарну допомогу для палестинського цивільного населення в Газі, а також намагається домовитися про звільнення восьми французьких заручників, яких утримує ХАМАС.

Під час нападу ХАМАС 7 жовтня на півдні Ізраїлю 40 французьких громадян були вбиті.

Президент Франції Емманюель Макрон говорив у неділю з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу і президентом Палестинської національної адміністрації Махмудом Аббасом, а в суботу – з лідерами Катару і Єгипту в рамках своїх дипломатичних зусиль.

У суботу тисячі пропалестинських і лівих активістів зібралися в Парижі і по всій Британії, щоб закликати до припинення вогню, і це була остання з кількох подібних акцій протесту у великих містах по всьому світу з моменту початку війни між Ізраїлем і ХАМАС.

У Берліні в суботу пройшла пропалестинська акція, яка була заявлена як "марш у мовчанні", але її учасники поводилися голосно і часом агресивно.

У Варшаві в неділю пройшла демонстрація на підтримку Ізраїлю.