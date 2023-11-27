Полсотни тысяч человек вышли на марш против антисемитизма в Лондоне

Примерно 50 000 демонстрантов против антисемитизма прошли в воскресенье маршем в Лондоне, протестуя против роста количества преступлений на почве ненависти против евреев после нападения боевиков ХАМАС на Израиль в октябре и последующих израильских бомбардировок Газы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Протестующие несли плакаты с надписями "Бок о бок с британскими евреями" и "Нулевая толерантность к антисемитам". На других плакатах были изображены лица израильских заложников, которых удерживает палестинская боевая группировка ХАМАС.

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Некоторые люди пели на иврите, а другие скандировали "Верните их домой", имея в виду заложников.

Лондонская городская полиция получила сообщения о 554 антисемитских правонарушениях в период с 1 октября по 1 ноября, по сравнению с 44 годом ранее. Количество сообщений о преступлениях на почве исламофобии за тот же период выросло почти втрое – до 220.

Полиция арестовала ультраправого активиста Томми Робинсона в начале воскресного марша после того, как он отказался покинуть территорию по требованию полицейских.

Организаторы демонстрации попросили Робинсона не участвовать в ней из-за того, что его присутствие может вызвать беспорядки.

Полиция также арестовала мужчину, который, по их словам, делал антисемитские комментарии.

Воскресный марш состоялся на следующий день после демонстрации пропалестинских протестующих, которые призвали к постоянному прекращению огня в секторе Газа.

По оценкам полиции, в субботней демонстрации приняли участие 45 000 человек, а в воскресном протесте – 50 000.

Кампания против антисемитизма, которая занимается проблемами евреев в Британии, заявила, что это собрание стало крупнейшим в своем роде со времен так называемой Битвы на Кейбл-стрит в 1936 году, когда британские фашисты столкнулись с противниками в районе восточного Лондона, где в то время проживало много евреев.

Напомним, за неделю до этого в Париже французские культурные деятели возглавили тысячи людей на молчаливом марше, призывая к миру между израильтянами и палестинцами и к единству Франции.