ЗМІ: Моравецький запросив до нового уряду Польщі людей зі свого найближчого оточення

Чинний прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, який має оголосити склад нового уряду, запросив до нього людей зі свого найближчого оточення.

Про це порталу Onet стало відомо від джерел, повідомляє "Європейська правда".

За даними співрозмовників порталу, Моравецький тримає у таємниці склад свого уряду навіть від деяких членів партії "Право і справедливість". Деякі чинні міністри навіть не знають, хто їх має замінити.

У публікації йдеться, що чинний польський прем’єр ухвалює рішення щодо уряду у вузькому колі, а до нового кабінету увійдуть переважно люди, які тісно пов’язані з Моравецьким і є дуже лояльними до нього.

Відомо, що в уряді не буде жодного з провідних політиків "ПіС", які досі були в уряді – Маріуша Блащака, Пьотра Глінського, Пшемислава Чарнека чи Яцека Сасіна.

За інформацією Onet, новим міністром фінансів регіональної політики Моравецький пропонує призначити депутатку від "ПіС" Ольгу Семенюк-Патковську, яка протягом багатьох років була політично пов'язана з Міхалом Дворчиком, помічником прем'єр-міністра.

Це одна представниця "ПіС" Анна Гембіцька має стати міністром сільського господарства. Наразі вона є заступницею міністра.

Малгожата Голінська може очолити міністерство навколишнього середовища.

Речник Моравецького Пьотр Мюллер може стати міністром освіти та науки.

Моравецький у понеділок представить склад свого уряду, який, утім не має шансів на отримання вотуму довіри у парламенті. Далі ж прем’єр протягом 14 днів має звернутися до Сейму з проханням про вотум довіри.

За конституцією, якщо ця спроба провалюється, то ініціативу формування уряду перебирає на себе Сейм. Кандидата у прем’єри може висунути група у щонайменше 46 депутатів. Сейм обирає прем’єра простою більшістю голосів.

Опозиційні партії вже оголосили про створення коаліції та презентували її програму.

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