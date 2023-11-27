СМИ: Моравецкий пригласил в новое правительство Польши людей из своего ближайшего окружения

Действующий премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, который должен объявить состав нового правительства, пригласил в него людей из своего ближайшего окружения.

Об этом порталу Onet стало известно от источников, сообщает "Европейская правда".

По данным собеседников портала, Моравецкий держит в тайне состав своего правительства даже от некоторых членов партии "Право и справедливость". Некоторые действующие министры даже не знают, кто их должен заменить.

В публикации говорится, что действующий польский премьер принимает решения относительно правительства в узком кругу, а в новый кабинет войдут преимущественно люди, которые тесно связаны с Моравецким и очень лояльны ему.

Известно, что в правительстве не будет ни одного из ведущих политиков "ПиС", которые до сих пор работали в кабинете Моравецкого – Мариуша Блащака, Петра Глиньского, Пшемыслава Чарнека или Яцека Сасина.

По информации Onet, новым министром финансов региональной политики Моравецкий предлагает назначить депутата от ПиС Ольгу Семенюк-Патковску, которая в течение многих лет была политически связана с Михалом Дворчиком, помощником премьер-министра.

Еще одна представительница "ПиС" Анна Гембицка должна стать министром сельского хозяйства. Сейчас она является заместителем министра.

Малгожата Голиньска может возглавить Министерство окружающей среды.

Представитель Моравецкого Петр Мюллер может стать министром образования и науки.

Моравецкий в понедельник представит состав своего правительства, который, впрочем, не имеет шансов на получение вотума доверия в парламенте. Далее же премьер в течение 14 дней должен обратиться в Сейм с просьбой о вотуме доверия.

По конституции, если эта попытка проваливается, то инициативу формирования правительства перебирает на себя Сейм. Кандидата в премьеры может выдвинуть группа в не менее 46 депутатов. Сейм избирает премьера простым большинством голосов.

Оппозиционные партии уже объявили о создании коалиции и представили ее программу. Кандидатом в премьеры от оппозиции является Дональд Туск.

Подробно о смене власти в Польше – в видеоблоге "ЕвроПравды", а также в статье Дональд Туск идет на ротацию: как будет меняться власть в Польше.