Опозиція Польщі називає "комедією" спроби Моравецького сформувати уряд

Польська опозиція звинувачує чинного прем’єр-міністра Матеуша Моравецького у затягуванні часу його спробу сформувати уряд, який навряд чи отримає вотум довіри.

Про це в інтерв’ю Radio Zet заявив депутат від "Громадянської коаліції" Марцін Кервінський, повідомляє "Європейська правда".

Він зазначив, що коаліція опозиційних сил вже повністю сформувала власний уряд.

Коментуючи сьогоднішнє складання присяги урядом Матеуша Моравецького, Кервінський назвав це "цирком маріонеток Качинського".

"Ще одна частина цієї трагікомедії. Давайте будемо серйозними. Ми всі знаємо, що це одна велика комедія і фарс. Це затягування часу", – сказав представник опозиції.

Він сказав, що у Моравецького – "обличчя політика-невдахи".

"Він знає, що програв вибори і, перш за все, програв у партії "Право і справедливість"…Він втратив усе в політиці і буде цапом-відбувайлом у "ПіС". Качинський не пробачить того, що вибори не були виграні", – вважає Кервінський.

Моравецький у понеділок представить склад свого уряду, який, утім не має шансів на отримання вотуму довіри у парламенті. Далі ж прем’єр протягом 14 днів має звернутися до Сейму з проханням про вотум довіри.

За конституцією, якщо ця спроба провалюється, то ініціативу формування уряду перебирає на себе Сейм. Кандидата у прем’єри може висунути група у щонайменше 46 депутатів. Сейм обирає прем’єра простою більшістю голосів.

Опозиційні партії вже оголосили про створення коаліції та презентували її програму. Кандидатом у прем'єри від опозиції є Дональд Туск.

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