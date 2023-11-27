Оппозиция Польши называет "комедией" попытки Моравецкого сформировать правительство

Польская оппозиция обвиняет действующего премьер-министра Матеуша Моравецкого в затягивании времени его попытки сформировать правительство, которое вряд ли получит вотум доверия.

Об этом в интервью Radio Zet заявил депутат от "Гражданской коалиции" Марчин Кервиньский, сообщает "Европейская правда".

Он отметил, что коалиция оппозиционных сил уже полностью сформировала собственное правительство.

Комментируя сегодняшнее принятие присяги правительством Матеуша Моравецкого, Кервиньский назвал это "цирком марионеток Качиньского".

"Еще одна часть этой трагикомедии. Давайте будем серьезными. Мы все знаем, что это одна большая комедия и фарс. Это затягивание времени", – сказал представитель оппозиции.

Он сказал, что у Моравецкого – "лицо политика-неудачника".

"Он знает, что проиграл выборы и, прежде всего, проиграл в партии "Право и справедливость"... Он потерял все в политике и будет козлом отпущения в ПиС. Качиньский не простит того, что выборы не были выиграны", – считает Кервиньский.

Моравецкий в понедельник представит состав своего правительства, у которого, впрочем, нет шансов на вотум доверия в парламенте. Далее же премьер в течение 14 дней должен обратиться к Сейму с просьбой о вотуме доверия.

По конституции, если эта попытка проваливается, то инициатива формирования правительства переходит к Сейму. Кандидата в премьеры может выдвинуть группа не менее чем из 46 депутатов. Сейм избирает премьера простым большинством голосов.

Оппозиционные партии уже объявили о создании коалиции и представили ее программу. Кандидатом в премьеры от оппозиции является Дональд Туск.

Подробно о смене власти в Польше – в видеоблоге "ЕвроПравды", а также в статье Дональд Туск идет на ротацию: как будет меняться власть в Польше.