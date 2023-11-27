Україна визначилася з кандидатурою нового посла у Чехії

Київ визначився з кандидатурою на посаду нового посла України в Чеській Республіці.

Про це заявив, виступаючи на "Чеському телебаченні", Євген Перебийніс, який обіймав раніше цю посаду, а сьогодні є заступником міністра закордонних справ України, передає "Європейська правда" з посиланням на Radio Prague International.

Згідно з традиціями дипломатії, Євген Перебийніс не назвав ім'я нового посла. Однак раніше тижневик Respekt повідомляв, що ним має стати чинний посол України в Польщі Василь Зварич.

Посада посла України в Чехії залишалася вакантною майже півтора року після того, як Євген Перебийніс обійняв посаду в Києві.

"Шкода, але, як виявилося, в сьогоднішніх умовах важко знайти кандидатуру, яка б добре відповідала цій посаді. Однак можу вас запевнити, що ми вже знайшли таку кандидатуру. Сподіваюся, що дуже скоро український посол і, на мій погляд, дуже хороший, опиниться у Празі", – повідомив Перебийніс.

Він не зміг повідомити, чи прибуде новий посол до Чехії до кінця року.

Міністр оборони Чехії Яна Чернохова вказала, що Євген Перебийніс "настільки твердо і рішуче встановив правила співпраці, що формальна відсутність посла не є серйозним ускладненням". З іншого боку, півтора року, протягом яких тривала ротація, міністр вважає великим терміном.

Наразі дипломатичне представництво України в Чехії очолює повірений у справах Віталій Усатий.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наприкінці серпня заявляв, що Україна перебуває "на завершальній стадії" процесу відбору нового посла в Чехії.

Разом з тим новий посол Чехії в Україні Радек Пех розпочав свою роботу в Києві 1 листопада.